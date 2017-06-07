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8 июня на ул. Менделеевской в Туле запретят остановку и стоянку транспорта

8 июня на ул. Менделеевской в Туле запретят остановку и стоянку транспорта

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

8 июня в здании областного правительства пройдет встреча губернатора Алексея Дюмина с членами общественных советов при органах исполнительной власти и с членами общественных советов муниципальных образований Тульской области.

В связи с этим с 08.00 до 18.00 по ул. Менделеевской (нечетная сторона) на участке, прилегающем к площади Ленина, и на площади Ленина запретят остановку и стоянку транспорта.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:10 +1
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