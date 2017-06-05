В Алексине освятили купол строящегося храма

Фото предоставлено информационным отделом Белевской епархии.

Также в этот день состоялось освящение памятника Святителю Алексию.

2 июня Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский, в сослужении духовенства Алексинского благочиния освятил крест и купол строящегося храма Покрова Божией Матери в Алексине.

За богослужением молились член Совета Федерации Игорь Панченко, глава МО Алексина Павел Федоров, представители администрации области и органов местного самоуправления, деятели культуры и прихожане храмов Алексинского благочиния.

Также в этот день состоялось освящение памятника Святителю Алексию.