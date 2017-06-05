Фото предоставлено информационным отделом Белевской епархии.
В Алексине освятили купол строящегося храма
Также в этот день состоялось освящение памятника Святителю Алексию.
2 июня Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский, в сослужении духовенства Алексинского благочиния освятил крест и купол строящегося храма Покрова Божией Матери в Алексине.
За богослужением молились член Совета Федерации Игорь Панченко,
глава МО Алексина Павел Федоров, представители администрации области и органов местного самоуправления, деятели культуры и прихожане храмов Алексинского благочиния.
Также в этот день состоялось освящение памятника Святителю Алексию.
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