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В Алексине освятили купол строящегося храма
Фото предоставлено информационным отделом Белевской епархии.

В Алексине освятили купол строящегося храма

Также в этот день состоялось освящение памятника Святителю Алексию.

2 июня Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский, в сослужении духовенства Алексинского благочиния освятил крест и купол строящегося храма Покрова Божией Матери в Алексине.

За богослужением молились член Совета Федерации Игорь Панченко, глава МО Алексина Павел Федоров, представители администрации области и органов местного самоуправления, деятели культуры и прихожане храмов Алексинского благочиния.
 
 
 
Также в этот день состоялось освящение памятника Святителю Алексию.
 
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:16 0
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