Тульские спортсмены выступили на чемпионате Европы по пауэрлифтингу

– Прошедшими соревнованиями на чемпионате Европы очень доволен! — рассказывает Андрей, — Все было шикарно, начиная от организации и до судейства. Чего стоило только место проведения: помещение, в котором в 1980 году проходила Олимпиада по тяжелой атлетике.

Итогом стало пятое место в общем зачете. Масса ярких эмоций, настоящий драйв и встреча с сильнейшими атлетами не только России, но и Европы и Мира! Настоящий праздник силы! Для меня была большая честь представить наш регион на столь высоком уровне.