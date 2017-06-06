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Тульские спортсмены выступили на чемпионате Европы по пауэрлифтингу
Фото предоставлено участниками.

Тульские спортсмены выступили на чемпионате Европы по пауэрлифтингу

Туляк Андрей Скорятин установил свой личный рекорд, превысив результаты прошлых соревнований на 7,5 кг.

2 июня в Москве состоялся чемпионат Европы по пауэрлифтингу. Под руководством тренера Дмитрия Сурикова Тульскую область представили Андрей Скорятин и Алексей Яшонков.

Наши спортсмены показали высокие результаты, выполнив нормативы кандидатов в мастера спорта в направлении «жим лежа без экипировки» с прохождением допинг контроля.

Кроме того, Андрей Скорятин установил свой личный рекорд, превысив результаты прошлых соревнований на 7,5 кг.

– Прошедшими соревнованиями на чемпионате Европы очень доволен! — рассказывает Андрей, — Все было шикарно, начиная от организации и до судейства. Чего стоило только место проведения: помещение, в котором в 1980 году проходила Олимпиада по тяжелой атлетике.
Итогом стало пятое место в общем зачете. Масса ярких эмоций, настоящий драйв и встреча с сильнейшими атлетами не только России, но и Европы и Мира! Настоящий праздник силы! Для меня была большая честь представить наш регион на столь высоком уровне. 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:21 +5
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