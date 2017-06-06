Тульские спортсмены выступили на чемпионате Европы по пауэрлифтингу
Туляк Андрей Скорятин установил свой личный рекорд, превысив результаты прошлых соревнований на 7,5 кг.
2 июня в Москве состоялся чемпионат Европы по пауэрлифтингу. Под руководством тренера Дмитрия Сурикова Тульскую область представили Андрей Скорятин и Алексей Яшонков.
Наши спортсмены показали высокие результаты, выполнив нормативы кандидатов в мастера спорта в направлении «жим лежа без экипировки» с прохождением допинг контроля.
Кроме того, Андрей Скорятин установил свой личный рекорд, превысив результаты прошлых соревнований на 7,5 кг.
– Прошедшими соревнованиями на чемпионате Европы очень доволен! — рассказывает Андрей, — Все было шикарно, начиная от организации и до судейства. Чего стоило только место проведения: помещение, в котором в 1980 году проходила Олимпиада по тяжелой атлетике.
Итогом стало пятое место в общем зачете. Масса ярких эмоций, настоящий драйв и встреча с сильнейшими атлетами не только России, но и Европы и Мира! Настоящий праздник силы! Для меня была большая честь представить наш регион на столь высоком уровне.