Алексинец судится с чиновниками из-за бродячих собак

Фото из архива Myslo и Алексея Шитикова.

На днях Алексинский городской суд принял иск о возмещении материального и морального ущерба от Алексея Шитикова. Мужчина требует признать незаконным бездействие администрации по проблеме бездомных животных, а также возместить ему материальный ущерб в размере 996 рублей и моральный вред – 100 000 рублей.

22 января 2017 года сына Алексея Шитикова, Севу, на улице покусала бродячая собака. Myslo уже рассказывал об этом случае.



Фото с места происшествия.

Алексей Шитиков – Мой 12-летний сын Всеволод шёл с прогулки в микрорайоне Бор города Алексин. Неподалёку от детского сада №7 на него набросилась бродячая собака и укусила за ногу. Подбежала еще целая стая собак! Сын еле отбился. Боль, испорченная одежда, прививки, перевязки...

– Но самое главное, что буквально за несколько дней до случившегося я в сети Twitter официально обращался с заявлением к администрации муниципального образования город Алексин по поводу угрозы бродячих собак. Последний раз сообщил конкретно, что они собираются в заброшенном здании и нападают на людей, – говорит Шитиков. – На что мне ответили, что конкурс на отлов собак закончился в декабре 2016 года и теперь отлавливать бродячих собак будут только после проведения конкурса на нового подрядчика. Как выяснилось далее договор был заключен с подрядчиком ООО «Велес» только с 6 февраля 2017 года. Соответственно, мероприятий по отлову безнадзорных животных до этого момента не производилось.

После укуса собаки Алексей обращался к алексинским чиновникам, чтобы они добровольно возместили ущерб. В ответ ему сообщили, что администрация МО город Алексин не усматривает связи между свершившимся фактом укуса ребенка собакой и обязанностью администрации компенсировать причиненный вред.

– В марте я обратился к губернатору Тульской области через портал правительства. В ответ мне пришло письмо от комитета ветеринарии о том, что комитет разработал проекты нормативных правовых актов, в которых будут предусмотрены отлов и содержание безнадзорных животных. А компенсировать материальный и моральный вред мне предложили через суд. Что я и сделал – подал иск, – говорит Алексей Шитиков. – Чиновники не чувствуют за собой ответственности, хотя обязанность по контролю поголовья бездомных животных лежит именно на них!