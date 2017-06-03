4 июня в Туле ограничат движение транспорта
Это будет сделано из-за проведения на набережной Упы экологического фестиваля.
Запрет остановки и стоянки всех видов транспортных средств:
- 4 июня с 00.00 до 22.00 на съездах на набережную реки Упы от улицы Пролетарской (нечетная сторона), на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси».
Ограничение движения всех видов транспортных средств:
- 4 июня с 00.00 до 22.00 на съездах на набережную реки Упы от улицы Пролетарской (нечетная сторона), на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси».
Экологический фестиваль пройдет в Туле на набережной Упы. Полная афиша - тут.
Другие статьи по темам
Место