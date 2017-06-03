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4 июня в Туле ограничат движение транспорта

4 июня в Туле ограничат движение транспорта

Это будет сделано из-за проведения на набережной Упы экологического фестиваля.

Запрет остановки и стоянки всех видов транспортных средств:

  • 4 июня с 00.00 до 22.00 на съездах на набережную реки Упы от улицы Пролетарской (нечетная сторона), на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси».

Ограничение движения всех видов транспортных средств:

  • 4 июня с 00.00 до 22.00 на съездах на набережную реки Упы от улицы Пролетарской (нечетная сторона), на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси».

Экологический фестиваль пройдет в Туле на набережной Упы. Полная афиша - тут.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 19:21 0
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