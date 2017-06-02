Владимир Путин отметил успехи Тульской области

Как и в прошлом году на ПМЭФ президент России поздравил наш регион как одного из лидеров национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов.

Главное событие второго дня XXI Петербургского международного экономического форума – пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Как и в прошлом году, Владимир Путин в своей речи упомянул Тульскую область.

– Повышение инвестиционной активности, прежде всего со стороны частного бизнеса, – ключевой фактор развития экономики. Мы многое сделали для обновления федерального законодательства, для снятия административных барьеров, для оптимизации контрольно-надзорных процедур и функций. По оценке международных экспертов за 5 лет Россия продемонстрировала лучшую по сравнению с другими странами динамику в совершенствовании предпринимательского климата. Важно, что в формирование деловой среды предметно включились регионы. Такие примеры сегодня показывают республика Татарстан, Чувашия, Москва, Тульская область, Калужская область. В этом году они стали лидерами национального рейтинга инвестиционного климата. Можно их поздравить!