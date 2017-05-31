В Болохово третий день пять домов остаются без электричества

Авария на электросетях произошла в понедельник из-за шквалистого ветра. Устранить ее не удалось до сих пор.

В редакцию Myslo обратилась Ирина – жительница дома №41 по улице Ленина в Болохово. Она рассказала, что с понедельника пять многоквартирных домов в городе отключены от электроснабжения. Причина – непогода, которая накрыла регион в начале недели.

Обещают, что завтра все сделают. Но уже пошел третий день! У нас в доме не предусмотрено горячее водоснабжение, установлены электрические водонагреватели.

– У меня свекровь 82 лет, полупарализованная, она не может нагреть воды! Я боюсь заглядывать в холодильник, он же за столько дней давно разморозился. Телефон заряжаю на работе, – рассказала Ирина. – Сложность ремонта заключается в том, что земля, где проходит поврежденный кабель, бесхозная. Раньше наши дома были ведомственные, принадлежали предприятию для незрячих, и за все коммуникации отвечало оно. А теперь предприятия нет, и кто отвечает за сети – непонятно.

Женщина уточнила, что без света остаются дома №41, 39, 43, 43-А по улице Ленина и №60 по улице Привокзальной.

Как сообщил Myslo глава МО Болохово Александр Тишутин, ремонтные работы ведутся со вчерашнего дня.

– Это серьезная непредвиденная ситуация. Высоковольтная линия общей протяженностью около 5 километров повреждена в трех или четырех местах.

Вчера ее восстановили в двух местах, подключили, но произошло короткое замыкание – высоковольтный провод упал в заболоченное место. Сейчас в массиве пропиливается просека, чтобы натянуть оборвавшийся провод.

К ремонтным работам привлечены энергетики, бюджетные учреждения по благоустройству города. Совместными усилиями мы пытаемся решить эту проблему. Работы планируется завершить к обеду сегодняшнего дня, – рассказал глава МО.