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На каких улицах Тулы отключат электричество 23 мая

На каких улицах Тулы отключат электричество 23 мая

Сотрудники городских электросетей проведут плановые отключения с 9 до 17 часов.

Без света останутся жители следующих домов:

  • ул. Поленова, 35,
  • ул. Лобачевского, 80, 2-62-а, 2-а-д,
  • ул. Глухополянская, 62-б, 62-в, 55-а, 52-64, 55-а-64-б,
  • л. Лейтейзена, 10, 6, 8,
  • ул. Братьев Жабровых, 8 (кроме ж. д.),
  • ул. Революции, 12,
  • ул. Макаренко, 19 к. 2, 15 к. 2, 15 к. 3, 19 к. 1,
  • ул. Пролетарская, 1,
  • п. Н-Скуратово, 88-137, 15-60,
  • д. Тихвинка,
  • ул. Скуратовская, 101-б,
  • ул. Металлургов, 81, 83, 85, 96,
  • ул. Будённого, 85-93 (нечётн.), 102, 104,
  • ул. Демьянова, 9-19-а (нечётн.), 4,
  • ул. Рогожинская, 23-33 (нечётн.), 22-44 (чётн.),
  • ул. Некрасова, 22,
  • ул. Лобачевского, 2-62-а, 2-а-д,
  • Мясново: ул. Воздухофлотская, 35-а, 37, 39, 43-а,
  • ул. Болотова, 21-а-53 (нечётн.), 24-66 (чётн.),
  • ул. Профсоюзная, 22,
  • 7-й пр-д, 41-59 (нечётн.), 56-а, 56-74 (чётн.),
  • ул. Рогова, 18, 20, 22, 22-а,
  • 6-й пр-д, 70,
  • 8-й пр-д, 73,
  • 4-й пр-д, 64.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:45 0
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