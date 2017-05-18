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В Туле автохамы «закатали» газон у многоквартирного дома

В Туле автохамы «закатали» газон у многоквартирного дома

Тулячка: «Автомобили испортили газон на единственной зеленой зоне рядом с нашим домом, хотя рядом есть оборудованная парковка».

С жалобой на автовладельцев, постоянно паркующихся на газоне возле многоквартирного дома по улице Демонстрации, в группу Myslo «ВКонтакте» обратилась тулячка Елена Г.

– Машины постоянно паркуются возле дома №1-а по улице Демонстрации со стороны ул. Ф. Энгельса, 12. Они испортили весь газон на единственной зеленой зоне рядом с нашим домом, хотя рядом есть оборудованная парковка, — рассказала она.

Кроме этого водители не брезгуют проехать к месту парковки прямо по тротуару.

– На парковку около мебельного магазина есть въезд, но машины всегда едут через тротуары и заставляют его целиком! Не пройти пешком, с коляской вообще не проехать. Реакции от властей пока нет, – добавила Галина.

Галина уточнила, что автомобиль, запечатленный на этом фото, припарковался на тротуаре и простоял так до вечера, гуляющие с коляской мамы не могли пройти по дорожке.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:22 +8
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