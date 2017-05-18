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Туляков проконсультируют по вопросам защиты прав несовершеннолетних

Туляков проконсультируют по вопросам защиты прав несовершеннолетних

На прием нужно записаться заранее.

В преддверии Международного дня защиты детей заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской области полковник юстиции Павел Куксов и уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова проведут совместный прием граждан по вопросам защиты прав несовершеннолетних от преступных посягательств.
 
Прием состоится 29 мая в 10.00 в помещении следственного управления Следственного комитета РФК по Тульской области по адресу: Тула, ул. Свободы, д. 32. 
 
Предварительная запись на прием осуществляется по тел.: 8(4872)55-49-28.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:48 0
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