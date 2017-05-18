Туляков проконсультируют по вопросам защиты прав несовершеннолетних

На прием нужно записаться заранее.

В преддверии Международного дня защиты детей заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской области полковник юстиции Павел Куксов и уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова проведут совместный прием граждан по вопросам защиты прав несовершеннолетних от преступных посягательств.

Прием состоится 29 мая в 10.00 в помещении следственного управления Следственного комитета РФК по Тульской области по адресу: Тула, ул. Свободы, д. 32.

Предварительная запись на прием осуществляется по тел.: 8(4872)55-49-28.