Под Тулой пройдут учения десанта

Разведывательные подразделения Воздушно-десантных войск во время учений в Тульской области заблокируют условных боевиков, прорвавшихся на аэродром.

Тактико-специальное учение, начавшееся в этот четверг, проводится в суточном режиме на базе одного из полигонов Тульского соединения ВДВ, сообщают РИА Новости. В тренировке задействованы бронемашины «Рысь», разведывательная рота экипирована в специальное обмундирование.

В ходе учений десантники выдвинутся на специальных автотранспортных средствах в район выполнения задачи, где проведут блокирование нескольких групп незаконных вооруженных формирований прорвавшихся на территорию базы снабжения и полевого аэродрома.

Затем во время эвакуации разведчики отразят нападение условного противника и совершат многокилометровый марш из района предполагаемых действий.