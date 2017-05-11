На улице Кутузова в Туле сгорела шашлычная

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

11 мая в 3.35 в «Единую службу спасения-112» сообщили о возгорании здания, расположенного в Туле на улице Кутузова. Как сообщают очевидцы, здесь находилась шашлычная.

Шесть пожарных расчетов прибыли на место происшествия в 3.45. Огонь был потушен через 12 минут. Пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, в результате пожара сгорела половина здания, обрушилась кровля.

Причину пожара установят специалисты.