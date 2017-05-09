Где в Туле 10 мая не будет электричества

10 мая в Туле с 9.00 до 17.00 электричества не будет по ряду адресов:

ул. Железнодорожная, 45;

ул. Токарева, 83;

Промышленный пр., 38;

ул. Комсомольская, 191 к. 4;

Загородный пр., 3 (отключается МФЦ), 15, 7, 7-а;

ул. Кутузова, 43-б, 38-а;

ул. Комбайновая, 5;

ул. Дементьева, 13, 11;

8-й пр. 76-98 (чётн.), 67-89 (нечётн.);

19-й пр. 4-14 (чётн.), 20, 3-19 (нечётн.), 23;

20-й пр. 3-32 (чётн.), 3-23 (нечётн.);

21-й пр. 1-27;

22-й пр. 28;

25-й пр. 14-28 (чётн.);

ул. Капитана Громова, 19, 21, 25;

ул. Лазо, 13-31 (нечётн.), 14-34 (чётн.);

ул. Джамбула, 10-28-а (чётн.), 9-21 (нечётн.);

ул. Радищева, 2-20 (чётн.), 3-11 (нечётн.);

ул. 1-я Зеркальная, 1-12;

ул. Серебровская, 25-37 (нечётн.);

ул. 1-я Лучевая, 6-10 (чётн.).

п. Горелки:

ул. Фестивальная, 2-48 (чётн.), 1-15 (нечётн.);

ул. Фруктовая, 10-24.

п. Октябрьский 193-а, 193-238, 105, 105-б, 192, 224;

п. 2-й Западный: