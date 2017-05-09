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Где в Туле 10 мая не будет электричества

Где в Туле 10 мая не будет электричества

«Тульские городские электрические сети» проведут плановые ремонтные работы.

10 мая в Туле с 9.00 до 17.00 электричества не будет по ряду адресов:

  • ул. Железнодорожная, 45;
  • ул. Токарева, 83;
  • Промышленный пр., 38;
  • ул. Комсомольская, 191 к. 4;
  • Загородный пр., 3 (отключается МФЦ), 15, 7, 7-а;
  • ул. Кутузова, 43-б, 38-а;
  • ул. Комбайновая, 5;
  • ул. Дементьева, 13, 11;
  • 8-й пр. 76-98 (чётн.), 67-89 (нечётн.);
  • 19-й пр. 4-14 (чётн.), 20, 3-19 (нечётн.), 23;
  • 20-й пр. 3-32 (чётн.), 3-23 (нечётн.);
  • 21-й пр. 1-27;
  • 22-й пр. 28;
  • 25-й пр. 14-28 (чётн.);
  • ул. Капитана Громова, 19, 21, 25;
  • ул. Лазо, 13-31 (нечётн.), 14-34 (чётн.);
  • ул. Джамбула, 10-28-а (чётн.), 9-21 (нечётн.);
  • ул. Радищева, 2-20 (чётн.), 3-11 (нечётн.);
  • ул. 1-я Зеркальная, 1-12;
  • ул. Серебровская, 25-37 (нечётн.);
  • ул. 1-я Лучевая, 6-10 (чётн.).

п. Горелки:

  • ул. Фестивальная, 2-48 (чётн.), 1-15 (нечётн.);
  • ул. Фруктовая, 10-24.

п. Октябрьский 193-а, 193-238, 105, 105-б, 192, 224; 

п. 2-й Западный:

  • ул. Новосёлов, 7, 9, 15, 17;
  • пер. Бархатный, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30.  
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:05 +4
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