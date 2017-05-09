Где в Туле 10 мая не будет электричества
«Тульские городские электрические сети» проведут плановые ремонтные работы.
10 мая в Туле с 9.00 до 17.00 электричества не будет по ряду адресов:
- ул. Железнодорожная, 45;
- ул. Токарева, 83;
- Промышленный пр., 38;
- ул. Комсомольская, 191 к. 4;
- Загородный пр., 3 (отключается МФЦ), 15, 7, 7-а;
- ул. Кутузова, 43-б, 38-а;
- ул. Комбайновая, 5;
- ул. Дементьева, 13, 11;
- 8-й пр. 76-98 (чётн.), 67-89 (нечётн.);
- 19-й пр. 4-14 (чётн.), 20, 3-19 (нечётн.), 23;
- 20-й пр. 3-32 (чётн.), 3-23 (нечётн.);
- 21-й пр. 1-27;
- 22-й пр. 28;
- 25-й пр. 14-28 (чётн.);
- ул. Капитана Громова, 19, 21, 25;
- ул. Лазо, 13-31 (нечётн.), 14-34 (чётн.);
- ул. Джамбула, 10-28-а (чётн.), 9-21 (нечётн.);
- ул. Радищева, 2-20 (чётн.), 3-11 (нечётн.);
- ул. 1-я Зеркальная, 1-12;
- ул. Серебровская, 25-37 (нечётн.);
- ул. 1-я Лучевая, 6-10 (чётн.).
п. Горелки:
- ул. Фестивальная, 2-48 (чётн.), 1-15 (нечётн.);
- ул. Фруктовая, 10-24.
п. Октябрьский 193-а, 193-238, 105, 105-б, 192, 224;
п. 2-й Западный:
- ул. Новосёлов, 7, 9, 15, 17;
- пер. Бархатный, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30.
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