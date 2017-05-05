Сотрудники «Тулагоргаза» привели в порядок «Вечный огонь»
Газовики провели обследование подводящих газопроводов, очистили устройства от копоти и нагара, отрегулировали высоту пламени.
Специалисты компании «Тулагоргаз» завершили подготовку мемориальных комплексов «Вечный огонь» к праздничным мероприятиям, посвященным Дню Победы. Работы проводились в рамках акции «Священный долг. Вечная память», инициированной ООО «Газпром межрегионгаз».
Во время отключения комплексов для проверки была соблюдена традиция сохранения Вечного огня: частица огня была перенесена на специальный факел, где он сохранялся до окончания работ.
Техническое обслуживание газовики выполняли на трех постоянно действующих мемориалах «Вечный огонь» в Туле:
- в Кремлевском сквере,
- на площади Победы,
- на Московском шоссе у мемориала «Защитниками неба Отечества».
На всех трех мемориалах газовики провели обследование подводящих газопроводов, очистили газогорелочные устройства от копоти и нагара, отрегулировали высоту пламени горелок, проверили герметичность всех соединений.