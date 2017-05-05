Сотрудники «Тулагоргаза» привели в порядок «Вечный огонь»

Специалисты компании «Тулагоргаз» завершили подготовку мемориальных комплексов «Вечный огонь» к праздничным мероприятиям, посвященным Дню Победы. Работы проводились в рамках акции «Священный долг. Вечная память», инициированной ООО «Газпром межрегионгаз».

Во время отключения комплексов для проверки была соблюдена традиция сохранения Вечного огня: частица огня была перенесена на специальный факел, где он сохранялся до окончания работ.

Техническое обслуживание газовики выполняли на трех постоянно действующих мемориалах «Вечный огонь» в Туле:

в Кремлевском сквере,

на площади Победы,

на Московском шоссе у мемориала «Защитниками неба Отечества».

На всех трех мемориалах газовики провели обследование подводящих газопроводов, очистили газогорелочные устройства от копоти и нагара, отрегулировали высоту пламени горелок, проверили герметичность всех соединений.