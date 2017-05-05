Школьница из Тулы стала призером конкурса «Высший пилотаж»

Одиннадцатиклассница из гимназии №1 города Тулы стала призером конкурса Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению «Дизайн».

В заочном этапе приняли участие около 594 человека из 74 регионов России и стран СНГ, 355 прошли на очный этап, 184 стали победителями и призерами.

Конкурс исследовательских и проектных работ «Высший пилотаж» проводится НИУ ВШЭ с 2016 года по гуманитарным, техническим и другим направлениям для школьников 9-11 классов. В конце апреля в Москве состоялся очный этап конкурса, лауреаты которого получат дополнительные баллы ЕГЭ за индивидуальные достижения при поступлении в ВШЭ: победители из числа одиннадцатиклассников получат 4 балла, призеры — 3 балла.

В этом году конкурс «Высший пилотаж» был проведен по 19 направлениям. По направлению «Дизайн» лауреаты были определены по результатам заочного тура (эксперты оценивали работы, загруженные на платформу Школы дизайна НИУ ВШЭ), а по оставшимся 13 направлениям — на очном туре в Москве. Результаты своих исследований и проектов школьники защитили перед экспертными комиссиями по направлениям — для них это стало хорошим опытом публичных выступлений.

В планах продвижения конкурса — развитие сотрудничества с некоммерческой международной образовательной программой, обучающей школьников социальному предпринимательству и социально-ответственному бизнесу, SAGE. Вполне возможно, что уже в следующем году победители и призеры «Высшего пилотажа по отдельным направлениям получат приглашение поучаствовать во всероссийском туре конкурса SAGE, минуя региональные туры, а в случае успеха пройдут на международный тур.