новости
новости
Регистрация
Школьница из Тулы стала призером конкурса «Высший пилотаж»

Школьница из Тулы стала призером конкурса «Высший пилотаж»

Лауреаты конкурса исследовательских и проектных работ «Высший пилотаж» получат дополнительные баллы ЕГЭ за индивидуальные достижения при поступлении.

Одиннадцатиклассница из гимназии №1 города Тулы стала призером конкурса Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению «Дизайн».

В заочном этапе приняли участие около 594 человека из 74 регионов России и стран СНГ, 355 прошли на очный этап, 184 стали победителями и призерами.

Конкурс исследовательских и проектных работ «Высший пилотаж» проводится НИУ ВШЭ с 2016 года по гуманитарным, техническим и другим направлениям для школьников 9-11 классов. В конце апреля в Москве состоялся очный этап конкурса, лауреаты которого получат дополнительные баллы ЕГЭ за индивидуальные достижения при поступлении в ВШЭ: победители из числа одиннадцатиклассников получат 4 балла, призеры — 3 балла.

В этом году конкурс «Высший пилотаж» был проведен по 19 направлениям. По направлению «Дизайн» лауреаты были определены по результатам заочного тура (эксперты оценивали работы, загруженные на платформу Школы дизайна НИУ ВШЭ), а по оставшимся 13 направлениям — на очном туре в Москве. Результаты своих исследований и проектов школьники защитили перед экспертными комиссиями по направлениям — для них это стало хорошим опытом публичных выступлений.

В планах продвижения конкурса — развитие сотрудничества с некоммерческой международной образовательной программой, обучающей школьников социальному предпринимательству и социально-ответственному бизнесу, SAGE. Вполне возможно, что уже в следующем году победители и призеры «Высшего пилотажа по отдельным направлениям получат приглашение поучаствовать во всероссийском туре конкурса SAGE, минуя региональные туры, а в случае успеха пройдут на международный тур.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 08:55 +3
Другие статьи по темам
Место
ТулаМосква
Прочее
конкурс Высший пилотажпризер

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле неизвестный водитель устроил ДТП с мотоциклом и скрылся
В Туле неизвестный водитель устроил ДТП с мотоциклом и скрылся
Сотрудники «Тулагоргаза» привели в порядок «Вечный огонь»
Сотрудники «Тулагоргаза» привели в порядок «Вечный огонь»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.