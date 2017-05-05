Тульские связисты в канун профессионального праздника отмечены правительственными наградами

4 мая в правительстве Тульской области состоялось торжественное собрание, посвященное Дню радио, празднику работников всех отраслей связи и радиотехники.

Отметить 122-летие изобретения радио великим русским ученым А.С.Поповым собрались представители разных предприятий телекоммуникационной отрасли со всей области. Мероприятие такого уровня проводилось впервые, инициатором выступило региональное министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления. «Ростелеком» организовал в сети интернет видеотрансляцию с места событий, благодаря чему можно было наблюдать за торжественной церемонией в режиме онлайн.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

Андрей Карташов «Тульские связисты - настоящие профессионалы своего дела. Благодаря общим усилиям, мы смогли многого достичь в развитии телекоммуникационной инфраструктуры региона. Но нам есть еще к чему стремиться. Главное – не останавливаться на достигнутом и с уверенностью смотреть в будущее. В этот профессиональный праздник хочу пожелать коллегам здоровья и благополучия. Пусть любимая работа будет успешной, насыщенной новыми достижениями, и приносит людям радость!»

Поздравить связистов прибыли заместитель Губернатора Тульской области Александр Сорокин, заместитель Губернатора Тульской области - руководитель аппарата правительства Тульской области - начальник главного управления государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области Галина Якушкина, Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков, председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям Марина Панова, а также руководители предприятий области.

В своей приветственной речи Александр Сорокин отметил первостепенную роль работников связи в деле развития инфраструктуры региона и повышения качества жизни простых людей. Он поблагодарил связистов за работу и пожелал дальнейших успехов в труде.

В ходе торжества 36 сотрудников Тульского филиала ПАО «Ростелеком» были отмечены за добросовестный труд различными губернаторскими и правительственными грамотами и благодарностями.

В завершение для гостей праздника состоялся концерт артистов Тульской областной филармонии.