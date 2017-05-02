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В Тульской области открылся храм Блаженной Матроны Московской
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области открылся храм Блаженной Матроны Московской

День открытия выбран не случайно: сегодня, 2 мая, большой церковный праздник – день памяти блаженной Матроны.

Храм в поселке Головеньковский открылся 2 мая на территории интерната для умственно отсталых и слепых детей. Это единственный храм в Тульской области, названный в честь святой.

Освятить его приехал епископ Белевский и Алексинский Серафим:

– Святая блаженная Матрона особо почитается во всем православном мире и известна во многих, даже отдаленных уголках земли. Это понимаешь, когда соприкасаешься с людьми, живущими в разных регионах России и в других странах. Все знают ее, обращаются к ней в своих молитвах. Безумно приятно, что мы – земляки святой Матроны. Поэтому мы особенно любим и почитаем ее.

Решение построить храм было принято еще в 2004 году. Инициаторы идеи – представители фонда Василия Великого (Москва). Руководитель фонда Константин Малофеев лично приезжал в Головеньковский, чтобы заложить первый камень будущего храма.

– Это было в 2014 году, – рассказывает представитель фонда Василия Великого Наталья Хозяинова. – С Божией помощью начались работы. Дом-интернат для воспитанников с нарушениями умственного развития существует здесь более сорока лет, и при нем до сих пор не было храма. Этих детишек родители пожизненно поместили в дом-интернат или вовсе отказались от них. Про таких на Руси говорили «человек Божий», «убогий» и старались, чтобы они были ближе к Господу. Общими усилиями нам удалось построить для ребят домовый храм в честь Блаженной Матроны Московской. В феврале на куполе был установлен крест. Это первый шаг к созданию Православного центра абилитации (абилитация – это лечебные и/или социальные мероприятия по отношению к инвалидам, осуждённым и проч., направленные на адаптацию их к жизни, а также система лечебно-педагогических мероприятий, направленных на предупреждение и лечение патологических состояний у детей, не адаптировавшихся к социальной среде. – Прим. авт.), который смогут посещать не только дети, постоянно проживающие в доме-интернате, но и родители с детьми-инвалидами со всей округи. Здесь дети смогут молиться, очищать свою душу. В этом им помогает наш фонд. Святитель Василий Великий выбран его покровителем не случайно. Он наряду с Николаем Чудотворцем издревле пользовался особым почитанием в среде верующих и до сих пор считается образцом милосердия и благочестия, вдохновляя  всех сотрудников фонда в их деятельности. Василий Великий глубоко чтил своего Ангела и в его честь построил на Руси несколько храмов. Мы продолжаем его благое дело и надеемся, что это получается достойно.

И вот теперь, после освящения, храм могут посещать ученики интерната и местные жители. Для ребят это большой праздник: они признаются, что давно мечтали о месте, где могли бы остаться наедине со своими чувствами и проблемами.

– В интернате я постоянно нахожусь в окружении сверстников, – говорит Вячеслав Соловьев. – И иногда мне хочется побыть одному, что-то осмыслить. Храм – идеальное место для этого. Мы долго готовились к его открытию, помогали убирать мусор, который скапливался во время стройки. И все получали удовольствие: мы знали, что скоро сможем приходить в храм и молиться.

– С детства я приучен к вере, – говорит Анатолий Харламов. – Мне говорили, что Бог никого не оставляет без помощи. И я это чувствую. Когда на душе что-то происходит, я обращаюсь к Господу. Чувствую, что он меня слышит: все проблемы уходят на задний план, становится легче. В храме, думаю, я смогу молиться чаще.

– Для детей храм – один из способов абилитации, – говорит директор интерната Николай Михеев. – У нас находятся дети от четырех до 18 лет. Храм, конечно же, нужен, в первую очередь взрослым ребятишкам, которые уже понимают его значение. В интернате уже год практикуется другой способ абилитации – с помощью животных. На территории учреждения есть пара пони. Общаясь с ними, дети на некоторое время забывают о своих проблемах и полностью отдаются счастью и веселью. Большинство наших детей остались без родителей, для них человеческое тепло и забота – отдушина. Мы пытаемся дать им все: правильные ценности и приоритеты, семейную атмосферу, образование. Часть ребят ездит учиться в щекинскую школу, а часть обучается прямо здесь, в интернате. У нас есть лицензия на образовательную деятельность, поэтому мы можем приглашать учителей прямо сюда. Руководство, педагоги, воспитатели дома-интерната уделяют много внимания духовному воспитанию: знакомят детей с Библией, православными праздниками, церковным укладом жизни, приглашают священников для совершения таинства крещения. Настоятель храма Великомученицы Параскевы протоиерей Александр часто приезжает к нам, беседует, наставляет и взрослых, и детей. Мы всячески пытаемся разнообразить досуг детей и надеемся, что храм станет для них одним из самых любимых мест.

 

Справка myslo

Матрона Московская (Матрона Димитриевна Никонова) родилась 22 ноября 1885 года в деревне Себино Епифанского уезда Тульской губернии. Девочка появилась на свет незрячей, но имела глубокую веру, способность исцелять больных и помогать им, предсказывать будущее.

В молодости Матрона много путешествовала: дочь местного помещика Лидия Александровна Янькова брала её с собой в паломничества. Они побывали в Киево-Печерской лавре, Троице-Сергиевой лавре, в Санкт-Петербурге, других городах и святых местах России. В 1899 году в Кронштадтском соборе Матрона встретила святого праведного Иоанна Кронштадтского. По преданию, по окончании службы он попросил прихожан расступиться перед подходящей к солее Матроной и громко сказал: «Матронушка, иди-иди ко мне. Вот идёт моя смена — восьмой столп России».

Согласно житию, жизнь святой Матроны протекала однообразно: днём она принимала людей (до сорока человек в день), исцеляя их и давая советы, как поступить, а ночью молилась. Святая Матрона регулярно исповедовалась и причащалась. Ещё при жизни её почитали монахи Троице-Сергиевой лавры.

Умерла Матрона 2 мая 1952 года. На похороны Матроны на Даниловское кладбище пришло много народу. Даниловское кладбище было выбрано самой Матроной, чтобы «слышать службу», — в те годы эта кладбищенская церковь была одной из немногих действующих в Москве.

8 марта 1998 года по благословению Патриарха Алексия II мощи святой Матроны были доставлены в Данилов монастырь, затем перенесены в Покровский храм на территории Покровского монастыря и помещены в серебряную гробницу (раку). К ним открыт ежедневный доступ. 

Блаженная Матрона Московская является одной из самых известных и почитаемых в России святых. К её мощам в Покровском храме ежедневно приходят поклониться тысячи человек. Также в Покровском монастыре находится икона Божией Матери «Взыскание погибших», написанная около 1915 года, с которой Матрона не расставалась до конца жизни.

 

 

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Открытие храма Блаженной Матроны, Фото: 2
Открытие храма Блаженной Матроны, Фото: 3
Открытие храма Блаженной Матроны, Фото: 4
Открытие храма Блаженной Матроны, Фото: 5
Открытие храма Блаженной Матроны, Фото: 6
Открытие храма Блаженной Матроны, Фото: 7
Открытие храма Блаженной Матроны, Фото: 8
Открытие храма Блаженной Матроны, Фото: 9
Открытие храма Блаженной Матроны, Фото: 10
Открытие храма Блаженной Матроны, Фото: 11
Открытие храма Блаженной Матроны, Фото: 12
Открытие храма Блаженной Матроны, Фото: 13
Открытие храма Блаженной Матроны, Фото: 14
Открытие храма Блаженной Матроны, Фото: 15
Открытие храма Блаженной Матроны, Фото: 16
Открытие храма Блаженной Матроны, Фото: 17
Открытие храма Блаженной Матроны, Фото: 18
Открытие храма Блаженной Матроны, Фото: 19
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Открытие храма Блаженной Матроны, Фото: 21
Открытие храма Блаженной Матроны, Фото: 22
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Открытие храма Блаженной Матроны, Фото: 24
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Открытие храма Блаженной Матроны, Фото: 30
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Автор: Вероника Левина, сегодня, в 13:19 0
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