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Погода в Туле 2 мая: жарко, возможна гроза

Погода в Туле 2 мая: жарко, возможна гроза

Как сообщают синоптики, сегодня в Туле ожидается теплая, достаточно ветреная погода, местами пройдут дожди и грозы.

По данным сайта Метеоинфо, 2 мая в Туле ожидаются переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь до 1 мм, местами гроза.

Температура воздуха ночью составит от +9 до +13 градусов, днём будет жарче - от +20 до +25. 

Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днём южный с переходом на западную четверть 6-11 м/с. Атмосферное давление 745-750 мм ртутного столба. 

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 08:00 0
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