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В Туле пройдет МамПарад и радужный флешмоб беременных

В Туле пройдет МамПарад и радужный флешмоб беременных

3 июня с 11.00 до 17.00 Большой круг Белоусовского парка захватят креативные семьи и дети! Что в планах?

МамПарад — это ежегодный масштабный праздник для всей семьи, организованный общественным движением «МамКомпания». В Туле он пройдет в восьмой раз. Те, кто уже знает, что это такое, и собирается поучаствовать – пора готовиться! Остальным расскажем, что ждет нас 3 июня.

  • Карнавальное шествие по проспекту Ленина (от драмтеатра) Нашествие приглашаются все желающие в карнавальных костюмах или создатели целого образа с коляской, велосипедом, роликами или самокатом. Для участников карнавала приготовлено 1 500 милых подарков. Гран-при за самый лучший образ — комплект из четырех «Умных» часов для всей семьи. Общий призовой фонд конкурса 60 тысяч рублей. Подать заявку можно здесь.

  • Радужный флешмоб беременных. Будущие мамы подбирают наряд в одном из цветов радуги и выстраиваются «живую» радугу.
  • Город детства — Большой круг в Центральном парке на один день станет местом, где рулят дети. Ребята всех возрастов смогут освоить различные профессии и попробовать себя в разных социальных ролях мэра города, журналиста, банкира, ученого, маляра, риэлтора, архитектора, художника, повара. Поработают на стройке и плюшевой ферме.
  • Велозабег и беговелозабег для детей от 2 до 10 лет.
  • Аквагрим, дегустации, розыгрыши.

Подробная информация на сайте mamcompany.ru.

Последние новости и секретные фишки в официальной группе МамПарада. Телефон 79-33-31.

Информационный партнер мероприятия – Myslo.ru и «Слобода».

Автор: Юлия Королева, вчера, в 20:34 −2
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