Погода в Туле на Первомай: солнечно, тепло и без осадков

Фото: из архива MySlo

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предстоящие выходные будут тёплыми – ночная температура ожидается в пределах +13 градусов, в дневное время воздух прогреется до +22.

Небо будет ясным и солнечным, по утрам возможна лёгкая облачность. Ожидается умеренный ветер – до 10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Осадков не предвидится, атмосферное давление чуть ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.