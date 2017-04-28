Фото: из архива MySlo
Погода в Туле на Первомай: солнечно, тепло и без осадков
Первые три дня майских праздников должны порадовать туляков по-настоящему весенней погодой.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предстоящие выходные будут тёплыми – ночная температура ожидается в пределах +13 градусов, в дневное время воздух прогреется до +22.
Небо будет ясным и солнечным, по утрам возможна лёгкая облачность. Ожидается умеренный ветер – до 10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Осадков не предвидится, атмосферное давление чуть ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.
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