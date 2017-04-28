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Погода в Туле на Первомай: солнечно, тепло и без осадков
Фото: из архива MySlo

Погода в Туле на Первомай: солнечно, тепло и без осадков

Первые три дня майских праздников должны порадовать туляков по-настоящему весенней погодой.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предстоящие выходные будут тёплыми – ночная температура ожидается в пределах +13 градусов, в дневное время воздух прогреется до +22.

Небо будет ясным и солнечным, по утрам возможна лёгкая облачность. Ожидается умеренный ветер – до 10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Осадков не предвидится, атмосферное давление чуть ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:54 +4
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