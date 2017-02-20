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В Туле погребенная во льду машина продолжает уходить «на глубину»
Фото и видео Алексея Пирязева.

В Туле погребенная во льду машина продолжает уходить «на глубину»

Еще в конце января 2017 года после коммунальной аварии «Ладу Приору», стоявшую у новостройки на улице Хворостухина, прихватил морозец.

После коммунальной аварии возле новостройки на ул. Хворостухина разлилось настоящее море. Потом вода замерзла, и стоявшая на приколе «Лада Приора» попала в ледяной плен.

Видимо, вода все еще продолжает где-то течь, потому что машина с каждым днем все больше и больше погружается в лед. Еще недавно она выглядела вот так:


Фото из соцсетей.

А это – более свежий снимок:


Колес уже не видно!

К слову, в нескольких метрах от «ледышки» стоят мусорные контейнеры, которые тоже «уходят на дно»:

Открыть дверцу, чтобы выбросить мусор, уже не удастся.

О владельце пострадавшего авто ничего неизвестно. Есть версия, что он может не знать о происшествии, если, к примеру, находится в отъезде.

В салоне машины такой же полупрозрачный лед, как и вокруг: на уровне сидений. Выглядит жутковато.

 

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Машина вмерзла в лед, Фото: 1
Машина вмерзла в лед, Фото: 2
Машина вмерзла в лед, Фото: 3
Машина вмерзла в лед, Фото: 4
Машина вмерзла в лед, Фото: 5
Машина вмерзла в лед, Фото: 6
Машина вмерзла в лед, Фото: 7
Машина вмерзла в лед, Фото: 8
Машина вмерзла в лед, Фото: 9
Машина вмерзла в лед, Фото: 10
Машина вмерзла в лед, Фото: 11
Машина вмерзла в лед, Фото: 12
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 19:57 +6
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