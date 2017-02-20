Тульская маршрутка №62 грубо нарушает расписание движения
Туляки не могли уехать домой 2,5 часа.
В Туле продолжают проверять, как маршрутки и автобусы соблюдают расписание движения. Сразу три рейда провели специалисты отдела организации дорожного движения и транспортного обслуживания города. Итоги оказались печальными:
- маршрутка №35 «ст. Козлова Засека – пос. Михалково» – с 14.40 до 16.30 грубо нарушается утвержденное расписание движения, зафиксирован факт невыполнения одного рейса транспортной работы.
- маршрутка №62 «пос. Прилепы – ул. Генерала Маргелова – Детская областная больница» – с 20.00 до 22.30 не соблюдается расписание движения, зафиксирован факт невыполнения 10 рейсов транспортной работы.
- маршрутка №64 «ул. Железнодорожная – ул. Токарева – Детская областная больница» – с 20.00 до 22.30 движение транспортных средств осуществляется с нарушением утвержденного расписания движения.
Туляки могут пожаловаться на несоблюдение расписания на горячую линию 55-64-73, а также по телефонам предприятий-перевозчиков:
|
телефон
|
Наименование организации
|
Обслуживаемые маршруты
|
35−50−13
|
ООО «Авто-Гарант»
|
22
|
65−60−43
|
ООО «ТП «Транссервис»
|
17, 30, 33, 34, 53,54,57, 59, 61
|
23−36−66
|
ООО «ТПП»
|
62
|
23−36−66
|
ООО «ТК ТПП»
|
4, 18К, 42, 63
|
23−36−66
|
ООО «АП ТПП»
|
50, 52, 65
|
711−747
|
ООО «ТК ПАП»
|
15, 32, 35
|
70−03−96
|
ООО АТП «Гриф»
|
12/15, 29, 64, 66
|
47−70−05
|
ООО «ТАКТ»
|
9, 55, 58, 60