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Тульская маршрутка №62 грубо нарушает расписание движения
Фото из архива Myslo.

Тульская маршрутка №62 грубо нарушает расписание движения

Туляки не могли уехать домой 2,5 часа.

В Туле продолжают проверять, как маршрутки и автобусы соблюдают расписание движения. Сразу три рейда провели специалисты отдела организации дорожного движения и транспортного обслуживания города. Итоги оказались печальными:

  • маршрутка №35 «ст. Козлова Засека – пос. Михалково» – с 14.40 до 16.30 грубо нарушается утвержденное расписание движения, зафиксирован факт невыполнения одного рейса транспортной работы.
  • маршрутка №62 «пос. Прилепы – ул. Генерала Маргелова – Детская областная больница» – с 20.00 до 22.30 не соблюдается расписание движения, зафиксирован факт невыполнения 10 рейсов транспортной работы.
  • маршрутка №64 «ул. Железнодорожная – ул. Токарева – Детская областная больница» – с 20.00 до 22.30 движение транспортных средств осуществляется с нарушением утвержденного расписания движения.

Туляки могут пожаловаться на несоблюдение расписания на горячую линию 55-64-73, а также по телефонам предприятий-перевозчиков:

телефон

Наименование организации

Обслуживаемые маршруты

35−50−13

ООО «Авто-Гарант»

22

65−60−43

ООО «ТП «Транссервис»

17, 30, 33, 34, 53,54,57, 59, 61

23−36−66

ООО «ТПП»

62

23−36−66

ООО «ТК ТПП»

4, 18К, 42, 63

23−36−66

ООО «АП ТПП»

50, 52, 65

711−747

ООО «ТК ПАП»

15, 32, 35

70−03−96

ООО АТП «Гриф»

12/15, 29, 64, 66

47−70−05

ООО «ТАКТ»

9, 55, 58, 60
 
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:09 −5
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