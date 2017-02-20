Тульская маршрутка №62 грубо нарушает расписание движения

Фото из архива Myslo.

В Туле продолжают проверять, как маршрутки и автобусы соблюдают расписание движения. Сразу три рейда провели специалисты отдела организации дорожного движения и транспортного обслуживания города. Итоги оказались печальными:

маршрутка №35 «ст. Козлова Засека – пос. Михалково» – с 14.40 до 16.30 грубо нарушается утвержденное расписание движения, зафиксирован факт невыполнения одного рейса транспортной работы.

«ст. Козлова Засека – пос. Михалково» – с 14.40 до 16.30 грубо нарушается утвержденное расписание движения, зафиксирован факт невыполнения одного рейса транспортной работы. маршрутка №62 «пос. Прилепы – ул. Генерала Маргелова – Детская областная больница» – с 20.00 до 22.30 не соблюдается расписание движения, зафиксирован факт невыполнения 10 рейсов транспортной работы.

«пос. Прилепы – ул. Генерала Маргелова – Детская областная больница» – с 20.00 до 22.30 не соблюдается расписание движения, зафиксирован факт невыполнения 10 рейсов транспортной работы. маршрутка №64 «ул. Железнодорожная – ул. Токарева – Детская областная больница» – с 20.00 до 22.30 движение транспортных средств осуществляется с нарушением утвержденного расписания движения.