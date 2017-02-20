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«Почта России» поймала мошенников, посылавших камни вместо гаджетов

«Почта России» поймала мошенников, посылавших камни вместо гаджетов

Служба безопасности почты разоблачила банду интернет-мошенников, отправлявших покупателям кирпичи и стаканы вместо компьютеров и смартфонов.

Сотрудники службы безопасности «Почты России» совместно с представителями правоохранительных органов в Москве нашли и остановили преступников, которые обманули тысячи россиян на десятки миллионов рублей.

Мошенники регулярно открывали в сети интернет онлайн-магазины, предлагающие покупателям компьютеры, мобильные телефоны и различную оргтехнику по низким ценам. Данные сайты, как правило, существовали не более одного месяца. За это время мошенники успевали набрать заказов на несколько миллионов рублей.

Однако в почтовых отправлениях клиентам приходили кирпичи, бутылки с водой и граненые стаканы, в зависимости от веса заказанного товара.

Граждане, оплатившие дорогостоящую покупку наложенным платежом, но получившие посылку с разным хламом, нередко предъявляли претензии почтовым работникам. В рамках проверки, проведенной сотрудниками службы безопасности «Почты России», было установлено, что почтовые отправления сдавались мошенниками для отправки в столичных отделениях почтовой связи в закрытом виде без описи товарных вложений. Только в январе 2017 года они получили от граждан в качестве наложенного платежа свыше 6 миллионов рублей.

Персональные данные отправителей и граждан, регулярно получавших наложенные платежи за данные посылки, в соответствии с постановлением суда были переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

Одна из подозреваемых была задержана прямо в отделении почты сразу после получения перевода за очередную посылку с камнями.

В настоящее время в совершении мошеннических действий подозреваются не менее 5 человек, в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Таким образом «Почта России» пресекла деятельность устойчивой преступной группы, от мошеннических действий которой пострадали тысячи граждан. Общая сумма причиненного ущерба исчисляется десятками миллионов рублей. 

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 16:44 +6
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