Как «Гран-при» выиграл Гран-при

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле, в спорткомплексе «Новое поколение», прошли открытый чемпионат и первенство области по чирлидингу и чирспорту.

Участие в чемпионате и первенстве области по чирлидингу и чирспорту приняли несколько команд из областного центра, представители Советска и Киреевска, а также гости из города Троицка Московской области. В соревнованиях, которые шли с утра и до вечера, показали свое мастерство около 140 спортсменок от 6 до 18 лет.

В Туле этот вид спорта – достаточно молодое направление. Чирлидинг и чирспорт объединены в одну федерацию, но, по сути, это два разных направления.

Чирлидинг – более сложный спорт, с различными акробатическими элементами. Чирспорт – танцы с помпонами, хип-хоп, джаз и прочие положительные эмоции. Но тоже имеющий свои сложные программы, за которые судьи выставляют оценки. По сути оба направления когда-то давно вышли из бойких танцев групп поддержки, которые работают на спортивных соревнованиях. Но теперь это совершенно самостоятельные виды со своими правилами, хотя девчонок из чирлидинга традиционно и сейчас приглашают украсить своей программой различные соревнования.

Самому возрастному коллективу в Туле вряд ли исполнилось пять лет. Но даже такого небольшого срока оказалось достаточно, чтобы завоевать популярность. Тульские спортсменки уже вовсю ездят на российские соревнования, выигрывают не только призовые, но и первые места. И турнир, который только что завершился, тоже был отборочным перед Кубком России, на который отправится сборная области. В последнее время этот вид спорта начинают осваивать и районы области, которые на этот раз были представлены двумя городами.



Наталья Хлебникова

– Смотрят, учатся, чем можем стараемся наших коллег-единомышленников поддерживать, – рассказывает председатель структурного подразделения по чирспорту и чирлидингу Тульской области Наталья Хлебникова. – В этом году планируем провести еще один судейский обучающий конгресс, на который пригласим спортсменов, хореографов, всех, кому интересен наш вид спорта. Чирлидинг – это синтез хореографии, акробатики, гимнастики. В отличие от простых танцев, он более динамичный. Особенно для тех, кому нравится акробатика, какие-то сложные элементы, которые здесь можно использовать.

С ней согласен и Константин Дьяченко, папа юной чемпионки Софии, которая в прошлом году заняла первое место на Гран-при России Avangard Open Cup 2016 в номинации «Мини-кадетки», раздел чирлидинга.



Константин и София Дьяченко

– Из всех видов хореографии этот спорт – самый демократичный, – уверен он. – А для девочек самый интересный, потому что здесь много эмоций. Софии еще очень нравится роуп-скипинг. Это упражнение со скакалкой. На чемпионате России девчонки показывали такие элементы, что оторваться невозможно.

– Занимаюсь в секции с трех лет, – рассказала нам София. – Умею уже делать колесо, шпагат, мостики, танцевать. Из всех упражнений больше всего люблю колесо.

София Дьяченко занимается в секции ДЮСШ «Восток». Мы пообщались и с ее тренером – Татьяной Бариновой.



Татьяна Баринова

– Нашей секции три года, – рассказала она. – Начинали, можно сказать, с нуля. Зато в прошлом году чирлидинг был официально признан видом спорта. Нашим девочкам уже присваиваются разряды. Он замечателен тем, что это красиво. В наш спорт может прийти любой, начиная с трех-четырех лет, и до двенадцати лет. Это прекрасный микс акробатики, танца, балета, хореографии. Плохо, правда, что нет у нас пока в секциях мальчиков, которые могут также здорово смотреться в этом виде спорта. И даже еще выигрышнее.

Татьяна Баринова рассказала также, что она сама более двадцати лет танцевала в шоу-балете «Ремикс», где также сейчас работает секция чирлидинга. Но с руководителем «Ремикса» Ольгой Чекмазовой они по-прежнему дружны, и Ольга всегда готова прийти на помощь в случае необходимости.

Команда ДЮСШ «Восток», которая называется «Гран-при», хореографическая студия «Визит» (руководитель Наталья Хлебникова) и шоу-балет «Ремикс» – это пока основные центры развития этого вида спорта в Туле. Но мы еще в самом начале пути. Так считает и одна из гостий соревнований, президент федерации по чирлидингу Кировской области Елена Ворожцова.



Елена Ворожцова

– Только в этом году я была уже на трех соревнованиях. У себя в Кирове, в Нижнем Новгороде и теперь в Туле. Нравится, что у вас много деток, и все танцующие, подготовленные. Но Тула пока начинающий в этом плане регион, вам еще есть, куда расти. К примеру, в том же Нижнем Новгороде столько участников, что соревнования проходят два дня подряд, с утра до самого вечера.

А теперь о победителях

В разделе чирспорт-фристайл для детей до 11 лет первое место выиграли гостьи из Троицка, а на втором были девочки из хореографической студии «Визит».

У юниорок первое место в этом виде у команды «Гран-при».

У юниорок-двоек победу одержала пара из «Ремикса», а у взрослых – команда «Визит». В разделе чир-хип-хоп среди юниорок и взрослых победили девушки из «Гран-при».

Лучшие акробатические танцы показала команда «Элемент» из города Киреевска (руководитель Анастасия Цыганкова). А представитель этой команды Екатерина Жук выиграла индивидуальную золотую награду. Лучшую сольную программу показали Мария Головкина и Софья Огородникова. У «Элемента» в детской категории четыре первых места в сольном зачете, и три – среди юниорок.

В рамках соревнований по оценкам судей определялся еще и обладатель гран-при в зачете мажореток – танцев с помпонами. И здесь первое место досталось команде с одноименным названием – «Гран-при».