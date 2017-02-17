В Туле бомж забил до смерти собутыльника и уснул рядом

Это произошло в одном из домов по улице Революции.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего ранее судимого мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, в ночь с 9 на 10 февраля в подъезде одного из домов по улице Революции в Туле обвиняемый распивал спиртные напитки с 42-летним знакомым. Оба мужчины без определенного места жительства.

Мужчины поссорились, и обвиняемый избил собутыльника кулаками по голове, а затем лег спать в подъезде.

Увидевшие избитого мужчину жильцы вызвали скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу, но там он скончался.

На данный момент злоумышленника задержали. Решается вопрос о заключении его под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Тульской области.