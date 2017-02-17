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На совете законодателей предложили запретить вейпы

На совете законодателей предложили запретить вейпы

С такой инициативой выступил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Спикеры региональных заксобраний ЦФО поддержали предложение

17 февраля в Сергиевом Посаде состоялось первое в этом году заседание совета законодателей ЦФО.

Алексей Шапошников обратился к Совету законодателей Центрального федерального округа (ЦФО) с просьбой поддержать проекты федеральных законов, которые столичные парламентарии направили в Государственную думу.

Как отметил Шапошников, это документы, посвященные защите медицинских работников, ограничению употребления вейпов и праву регионов запрещать продажу любых видов алкогольной продукции.

- Прошу вас рассмотреть данные законодательные инициативы. Когда проекты законов поступят к вам для подготовки отзывов, по возможности, поддержать их, — сказал Шапошников, выступая на заседании Совета в подмосковном Сергиевом Посаде.

На заседании 15 февраля Мосгордума приняла три постановления о проектах федеральных законов. Первое касалось проекта федерального закона, вводящего уголовную ответственность за нападение на медработников при выполнении ими профессиональных обязанностей.

Второе — ограничения потребления вейпов (испарительных жидкостей, электронных сигарет) и запрета их продажи несовершеннолетним.

Третье — предоставления права субъектам РФ вводить ограничения или полностью запрещать розничную продажу отдельных видов алкогольной продукции.

Как пояснил после заседания Алексей Шапошников, в Москве только за последний год открылось более 100 курительных клубов. И нет никакой законодательной базы, чтобы запретить их работу. А ведь втягиваются в это «развлечение» подростки. Их надо оградить от пагубного влияния вейпов и вейперов.

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 20:12 −1
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