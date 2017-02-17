новости
новости
Регистрация
На пожаре в Тульской области погибли два человека
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

На пожаре в Тульской области погибли два человека

Происшествие случилось в Богородицком районе.

16 февраля в частном доме в селе Товарково Богородицкого района в результате пожара погибло двое местных жителей — 60-летняя хозяйка дома и проживавший с ней 78-летний мужчина. По данному факту следователи проводят доследственную проверку.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение жителей дома с огнем.

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:45 0
Другие статьи по темам
Событие
пожар
Место
Тула
Прочее
погиб на пожареследователи

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На совете законодателей предложили запретить вейпы
На совете законодателей предложили запретить вейпы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика