На пожаре в Тульской области погибли два человека

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

16 февраля в частном доме в селе Товарково Богородицкого района в результате пожара погибло двое местных жителей — 60-летняя хозяйка дома и проживавший с ней 78-летний мужчина. По данному факту следователи проводят доследственную проверку.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение жителей дома с огнем.

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Тульской области.