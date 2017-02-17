Жители Тульской области незаконно сожгли более 4 млн кВт электроэнергии

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За прошлый год выявлено 634 случая бездоговорного и безучётного потребления электричества. С нарушителей взыскано свыше 16 млн рублей.

Специалисты «Тулэнерго» по итогам прошлого года выявил 3,71 млн кВт.ч безучетного и 0,51 млн кВт.ч бездоговорного потребления электрической энергии. Такие данные приводит пресс-служба организации.

Все 634 нарушения зарегистрированы в зоне ответственности Тульских, Новомосковских, Суворовских и Ефремовских электрических сетей. Из них лишь 84 относятся к юридическим лицам, остальные были допущены бытовыми абонентами.

Экономический эффект от проведенных мероприятий по выявлению нарушений составил более 16 млн рублей.

Специалисты «Тулэнерго» предупреждают: несанкционированное потребление электроэнергии может вызвать технологические нарушения в работе электрооборудования и несет прямую угрозу жизни и здоровью потребителей а также подрывает энергетическую безопасность региона.