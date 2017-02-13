Внимание! Под Тулой пропал человек

На фото Петр Петрухин.

6 февраля ушел из дома и не вернулся Петр Петрухин.

Отдел МВД по Узловскому району ищет без вести пропавшего Петра Дмитриевича Петрухина, 1.07.1958 г. р.

6 февраля 2017 года он ушел из дома (Узловая, ул. Заводская, 14) и больше не появился. Информации о нем нет.

Приметы: на вид 58 лет, рост 165 см, среднего телосложения, лицо овальное бледное, брови дугообразные, глаза серые, волосы короткие светло-русые с проседью, нос средний, рот средний, губы толстые, уши средние прилегающие, размер обуви 41.

Особые приметы: шрам от ожога на правой руке от плеча до локтя.

Был одет: коричневая шапка-ушанка, синяя куртка с надписью на спине «Газпром», зеленый свитер с узорами, синяя олимпийка, джинсы темные, ботинки светло-коричневые.

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