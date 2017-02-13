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Лауреат Нобелевской премии Орхан Памук едет в Ясную Поляну

Лауреат Нобелевской премии Орхан Памук едет в Ясную Поляну

Публичное интервью состоится 25 февраля в 15.00 в Доме культуры «Ясная Поляна».

Орхан Памук — лауреат Нобелевской премии по литературе, лауреат литературной премии «Ясная Поляна» за 2016 год в номинации «Иностранная литература». Писатель ответит на вопросы критика Александра Гаврилова. В публичном интервью Александр Гаврилов спросит Орхана Памука о недавно вышедших на русском языке романах «Рыжеволосая женщина» и «Мои странные мысли», получении премии «Ясная Поляна», о родном Стамбуле и визите в Россию и в усадьбу Льва Толстого.

 


Орхан Памук посетит «Ясную Поляну» в рамках своего шестидневного визита в Россию.

По словам писателя, эта поездка и возможность увидеть Дом Толстого в Ясной Поляне были его давней мечтой.

24 февраля в Москве писателю будет вручена литературная премия «Ясная Поляна» в номинации «Иностранная литература» за книгу «Мои странные мысли».

Орхан Памук — современный писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (2006). Окончил факультет журналистики Стамбульского университета. Первый роман «Джевдет-бей и его сыновья» писатель опубликовал в 1982 году. Книга принесла ему две премии — газеты Milliyet и приз имени Орхана Кемаля. Европейскую известность Орхану Памуку принес роман «Черная книга» (1990). Затем последовали не менее популярные «Меня зовут красный» (1998), «Снег» (2002) и книга мемуаров «Стамбул: город воспоминаний» (2003).

 

В октябре 2006 года стало известно, что Орхан Памук стал первым турецким лауреатом Нобелевской премии по литературе. Награда присуждена ему как автору, «который в поисках меланхолической души родного города нашел новые знаки для обозначения столкновения и переплетения культур».


В последующие годы были написаны романы «Музей невинности» (2008), «Мои странные мысли» (2014), «Рыжеволосая женщина» (2016) и сборники эссе.

Вход на встречу свободный, по предварительной регистрации. Зарегистрироваться можно на сайте. Начало регистрации — 14 февраля в 12.00. Язык встречи — английский, предусмотрен синхронный перевод. Оборудование для синхронного перевода выдается при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

 

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 16:26 0
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