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В Туле пройдёт международный чемпионат по высшему пилотажу на самолётах ЯК-52
Председатель комитета по спорту Тульской области Дмитрий Яковлев

В Туле пройдёт международный чемпионат по высшему пилотажу на самолётах ЯК-52

Местом проведения станет аэродром в Клоково.

Об этом на пресс-конференции рассказал председатель комитета по спорту Тульской области Дмитрий Яковлев.

Дата проведения уже определена — это 9-16 июля 2017 года. Ожидается участие 40 спортсменов из 12 стран. На площадке планируется провести выставку 7-8 самолётов времён Великой Отечественной войны.

– Планируется много показательных выступлений. Кроме этого будет разработана широкая развлекательная программа, — отметил Яковлев.

В рамках подготовки власти обустроят подъездные пути к аэродрому, учтут опыт прошлого года, когда в Клоково проходил чемпионат по авиамодельному спорту и парковочных мест у аэродрома многим не хватило.

На пресс-конференции Дмитрий Яковлев озвучил итоги прошлого спортивного года. Тульские спортсмены завоевали 1127 медалей.
Из них 316 золотые, 454 серебряные и 357 бронзовые. Речь идет о соревнованиях уровня ЦФО и выше.

– Результаты в сравнении с предыдущими годами улучшились, – отметил Яковлев. – В 2015 году туляки завоевали 1098 медалей, а в 2014 году – 496.
Также он напомнил, что медалей могло быть и больше. Некоторые наши спортсмены попали в список, но не попали на Олимпиаду.
 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:44 +4
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