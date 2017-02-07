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Коммунальную аварию на Красноармейском проспекте в Туле устранили

Коммунальную аварию на Красноармейском проспекте в Туле устранили

АО «Тулагорводоканал» сообщил, что ремонт на этом участке завершен, а в дом №4 снова подается вода.

АО «Тулагорводоканал» сообщил, что ремонт на этом участке завершен, а водоснабжение многоквартирного дома №4 полностью восстановлено.

Напомним, сегодня утром Красноармейский проспект залило водой в районе дома №6: там прорвало трубу диаметром 150 мм.

Сообщение об аварии поступило в аварийную службу в 8.20, к 9.20 сотрудники предприятия определили место порыва и начали ремонт. Для этого пришлось отключить от водоснабжения многоквартирный дом по адресу Красноармейский проспект, 4.

 

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 15:37 +2
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Порыв водопроводаремонт завершен

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