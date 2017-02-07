В Тульской области с 1 марта на платных участках М-4 «Дон» повысится стоимость проезда

С 1 марта на семи из девяти платных участков федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» увеличится плата за проезд. Об этом сообщает пресс-служба «Автодора».

Изменения коснутся следующих участков автомобильной дороги М-4 «Дон»:

км 21 — км 93 — Московская область,

км 225 — км 260 — Тульская область,

— км 287 — км 322 — Тульская область,

— км 330 — км 414 — Липецкая область,

км 414 — км 464 — Липецкая область,

км 492 — км 517 — Воронежская область,

км 544 — км 633 — Воронежская область.

На участках М-4 «Дон» с км 93 по км 211 (Московская и Тульская области) и с км 517 по км 544 в обход села Новая Усмань (Воронежская область) стоимость проезда не изменится.

Отметим, что программа деятельности «Автодора» на долгосрочный период (2010−2020 годы) предусматривает ежегодную индексацию платы за проезд транспортных средств.