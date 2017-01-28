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В Туле определили новых чемпионов по пляжному волейболу на снегу
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле определили новых чемпионов по пляжному волейболу на снегу

В этом году в борьбу за звание лучших вступили 24 спортсмена из Тулы и Тульской области, Москвы и даже из вьетнамского Ханоя.

Компания Медиа Траст провела четвертый открытый турнир по пляжному волейболу на снегу в рамках ежегодных соревнований по пляжному волейболу TULA OPEN. В турнире, который прошел на пляже Центрального парка им. П. П. Белоусова, приняли участие 12 мужских команд из Тулы, Новомосковска, Болохово, Одоева, Щекино, двое молодых людей приехали из Москвы. А самым экзотическим участником стал Тьютунг Хью из Ханоя (Вьетнам).


Игры шли в течение нескольких часов нон-стоп, весело, с азартом и непередаваемыми эмоциями, несмотря на минус на градуснике. Судьями соревнований стали две очаровательные спортсменки волейбольной команды «Тулица».

 
Елена Гребнева, управляющий компании Медиа Траст:
 

Елена Гребнева

В этом году четвертый турнир по пляжному волейболу на снегу TULA OPEN поддержала Всероссийская федерация волейбола. В этом виде спорта Тула — первопроходец. И если раньше мы устраивали турниры как просто прекрасное время препровождение, как шутку, то сейчас это — официальная спортивная дисциплина в России. Турниры, подобные тульскому, теперь будут проходить во всех городах нашей страны.
 
Татьяна Горюнова, директор по развитию и продвижению компании Медиа Траст:
 

Татьяна Горюнова

Очень приятно, что интерес к нашему зимнему турниру растет. Настроение отличное и у нас, организаторов, и у участников, и у болельщиков! Атмосфера на площадке очень теплая. Ребята замечательные, мы их всех очень любим, и они отвечают нам взаимностью.
 
Почетным гостем соревнований стал депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Владимир Афонский.
 

Владимир Афонский

Я с удовольствием поддерживаю все проекты, которые касаются спорта. И когда мы только начинали реализовывать идею проведения турниров на снегу, мне это показалось очень интересным и захватывающим. На площадках собираются и любители волейбола, и болельщики, которые общаются, делятся впечатлениями. Турниры проходят ежегодно, они уже стали традиционными. В декабре 2016 года пляжный волейбол на снегу стал официальным видом спорта. Значит, мы на правильном пути, делаем хорошее дело и дальше будем развивать все виды спорта. Сегодня на площадке очень хорошая, дружеская атмосфера, много положительных эмоций и радостных моментов. Погода великолепная, игровая. Желаю всем здоровья, спортивного долголетия. Занимайтесь спортом!
 
 
 
В итоге турнир определил три лучшие команды, среди которых и были разыграны призы и подарки. Итак, почетное третье место и звание «бронзовых» чемпионов соревнований выиграли братья Картавенко из Тулы: 25-летний Константин и 19-летний Леонид. В шаге от победы остановились еще одни туляки — 27-летний Леонид Кипиченко и 23-летний Дмитрий Воронков. Они — серебряные призеры чемпионата. Ну и титулы чемпионов выиграли спортсмены из Москвы — 34-летний Александр Поляк и 31-летний Павел Ракусов.
 

Александр Поляк и Павел Ракусов.
Кстати, ребята в Туле частые гости. Уже несколько раз они принимали участие и в зимнем, и в летнем волейбольных турнирах. Павел Ракусов — чемпион TULA OPEN 2016 года, а зимние турниры этот дуэт выигрывает постоянно.
 
— Вы уже привыкли приезжать в Тулу только за победой?
Александр: Легко ничего не достается. Мы за «золото» всегда бьемся, ведь соперники год от года растут.
Павел: Радует, что каждый раз турнир проходит в очень теплой, дружеской обстановке. Конечно, эмоции порой захлестывают, но это спорт! Спасибо огромное организаторам!
 
- Чего, по-вашему, не хватает тулякам для победы?
Александр: Всё нормально, просто нам больше везет (смеется).
Павел: Мне кажется, в вашем городе не хватает спортивной школы, чтобы каждый год набирали детей и учили их играть в волейбол. Это должно приобрести массовый характер, можно сказать, конвейер. Всего каких-то 10 лет — и уровень спортсменов вырастет.
 
 
Галерея
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 1
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 2
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 3
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 4
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 5
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 6
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 7
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 8
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 9
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 10
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 11
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 12
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 13
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 14
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 15
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 16
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 17
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 18
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 19
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 20
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 21
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 22
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 23
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 24
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 25
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 26
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 27
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 28
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 29
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 30
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 31
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 32
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 33
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 34
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 35
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 36
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 37
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 38
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 39
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 40
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 41
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 42
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 43
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 44
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 45
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 46
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 47
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 48
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 49
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 50
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 51
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 52
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 53
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 54
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 55
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 56
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 57
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 58
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 59
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 60
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 61
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 62
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 63
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 64
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 65
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 66
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 67
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 68
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 69
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 70
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 71
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 72
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 73
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 74
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 75
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 76
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 77
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 78
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 79
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 80
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 81
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 82
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 83
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 84
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 85
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 86
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 87
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 88
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 89
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 90
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 91
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 92
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 93
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 94
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 95
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 96
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 97
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 98
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 99
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 100
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 101
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 102
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 103
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 104
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 105
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 106
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 107
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 108
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 109
Турнир Tula Open по пляжному волейболу на снегу, Фото: 110
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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 22:15 0
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