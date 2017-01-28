В Туле определили новых чемпионов по пляжному волейболу на снегу

Фото Дмитрия Дзюбина.

В этом году в борьбу за звание лучших вступили 24 спортсмена из Тулы и Тульской области, Москвы и даже из вьетнамского Ханоя.

Компания Медиа Траст провела четвертый открытый турнир по пляжному волейболу на снегу в рамках ежегодных соревнований по пляжному волейболу TULA OPEN. В турнире, который прошел на пляже Центрального парка им. П. П. Белоусова , приняли участие 12 мужских команд из Тулы, Новомосковска, Болохово, Одоева, Щекино, двое молодых людей приехали из Москвы. А самым экзотическим участником стал Тьютунг Хью из Ханоя (Вьетнам).

Игры шли в течение нескольких часов нон-стоп, весело, с азартом и непередаваемыми эмоциями, несмотря на минус на градуснике. Судьями соревнований стали две очаровательные спортсменки волейбольной команды «Тулица».

Елена Гребнева, управляющий компании Медиа Траст:

Елена Гребнева В этом году четвертый турнир по пляжному волейболу на снегу TULA OPEN поддержала Всероссийская федерация волейбола. В этом виде спорта Тула — первопроходец. И если раньше мы устраивали турниры как просто прекрасное время препровождение, как шутку, то сейчас это — официальная спортивная дисциплина в России. Турниры, подобные тульскому, теперь будут проходить во всех городах нашей страны. Татьяна Горюнова, директор по развитию и продвижению компании Медиа Траст: Татьяна Горюнова Очень приятно, что интерес к нашему зимнему турниру растет. Настроение отличное и у нас, организаторов, и у участников, и у болельщиков! Атмосфера на площадке очень теплая. Ребята замечательные, мы их всех очень любим, и они отвечают нам взаимностью.

Почетным гостем соревнований стал депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Владимир Афонский.

Владимир Афонский Я с удовольствием поддерживаю все проекты, которые касаются спорта. И когда мы только начинали реализовывать идею проведения турниров на снегу, мне это показалось очень интересным и захватывающим. На площадках собираются и любители волейбола, и болельщики, которые общаются, делятся впечатлениями. Турниры проходят ежегодно, они уже стали традиционными. В декабре 2016 года пляжный волейбол на снегу стал официальным видом спорта. Значит, мы на правильном пути, делаем хорошее дело и дальше будем развивать все виды спорта. Сегодня на площадке очень хорошая, дружеская атмосфера, много положительных эмоций и радостных моментов. Погода великолепная, игровая. Желаю всем здоровья, спортивного долголетия. Занимайтесь спортом!

В итоге турнир определил три лучшие команды, среди которых и были разыграны призы и подарки. Итак, почетное третье место и звание «бронзовых» чемпионов соревнований выиграли братья Картавенко из Тулы: 25-летний Константин и 19-летний Леонид. В шаге от победы остановились еще одни туляки — 27-летний Леонид Кипиченко и 23-летний Дмитрий Воронков. Они — серебряные призеры чемпионата. Ну и титулы чемпионов выиграли спортсмены из Москвы — 34-летний Александр Поляк и 31-летний Павел Ракусов.



Александр Поляк и Павел Ракусов.

Кстати, ребята в Туле частые гости. Уже несколько раз они принимали участие и в зимнем, и в летнем волейбольных турнирах. Павел Ракусов — чемпион TULA OPEN 2016 года, а зимние турниры этот дуэт выигрывает постоянно.

— Вы уже привыкли приезжать в Тулу только за победой?

Александр: Легко ничего не достается. Мы за «золото» всегда бьемся, ведь соперники год от года растут.

Павел: Радует, что каждый раз турнир проходит в очень теплой, дружеской обстановке. Конечно, эмоции порой захлестывают, но это спорт! Спасибо огромное организаторам!

- Чего, по-вашему, не хватает тулякам для победы?

Александр: Всё нормально, просто нам больше везет (смеется).

Павел: Мне кажется, в вашем городе не хватает спортивной школы, чтобы каждый год набирали детей и учили их играть в волейбол. Это должно приобрести массовый характер, можно сказать, конвейер. Всего каких-то 10 лет — и уровень спортсменов вырастет.