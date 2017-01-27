В Суворове ученики школы №5 замерзают в классах

Температура воздуха в учебных помещениях варьируется от +13 до 16 градусов.

О несоблюдении температурного режима в школе №5 в Суворове рассказал родитель одного из учеников Алексей Риттер.

Неудовлетворённый проверкой, проведенной 17 января в школе – нарушений не выявила, он опубликовал видео, сделанное в учебных кабинетах. Он запечатлел термометры, на которых температура воздуха была на отметке +13 и +16 градусов (в спорт зале и классе соответственно).

Проведя повторную проверку министерство образования совместно с управлением образования, молодежи, культуры и спорта района и Центром технического надзора и эксплуатации зданий и сооружений учреждений образования в отношении директора школы составлен протокол об административном правонарушении. Кроме этого главе администрации Суворовского района направлено письмо с требованием устранить выявленные нарушения и принять соотвествующие меры.