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В Туле дан старт региональному вещанию «России 24» и «Маяка»
Фото Алексея Пирязева.

В Туле дан старт региональному вещанию «России 24» и «Маяка»

24 января ГТРК «Тула» прошла торжественная церемония открытия регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24».

В мероприятии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, главный редактор телеканала «Россия 24» Евгений Бекасов и заместитель генерального директора ВГТРК - руководитель регионального департамента Рифат Сабитов. 

Гости посетили экскурсию по музею истории региональной телерадиокомпании, а после пообщались с журналистами в неформальной обстановке.

Алексей Дюмин поздравил сотрудников компании с запуском вещания и наградил отличившихся журналистов почетными грамотами и благодарственными письмами. 

- Здесь работают талантливые журналисты, настоящие профессионалы. Недавнее вручение премии «Мастера Тульской журналистики» - явное тому доказательство, - сказал губернатор. 

К участникам встречи также обратился генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев:

- «Маяк» – одна из старейших и самых любимых радиостанций. То, что она теперь вещает здесь на тульской земле – это очень важно», – отметил Олег Добродеев.

Напомним, тестовое вещание на радиостанции «Маяк» началось в ноябре 2016 года. Теперь радиостанция работает в нормальном режиме. 

Что касается телевидения, информационная программа о жизни нашего региона на телеканале «Россия 24» будет выходить каждый день в 19.30. 

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 16:52 +2
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