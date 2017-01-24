В Туле дан старт региональному вещанию «России 24» и «Маяка»

Фото Алексея Пирязева.

В мероприятии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, главный редактор телеканала «Россия 24» Евгений Бекасов и заместитель генерального директора ВГТРК - руководитель регионального департамента Рифат Сабитов.

Гости посетили экскурсию по музею истории региональной телерадиокомпании, а после пообщались с журналистами в неформальной обстановке.

Алексей Дюмин поздравил сотрудников компании с запуском вещания и наградил отличившихся журналистов почетными грамотами и благодарственными письмами.

- Здесь работают талантливые журналисты, настоящие профессионалы. Недавнее вручение премии «Мастера Тульской журналистики» - явное тому доказательство, - сказал губернатор.

К участникам встречи также обратился генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев:

- «Маяк» – одна из старейших и самых любимых радиостанций. То, что она теперь вещает здесь на тульской земле – это очень важно», – отметил Олег Добродеев.

Напомним, тестовое вещание на радиостанции «Маяк» началось в ноябре 2016 года. Теперь радиостанция работает в нормальном режиме.

Что касается телевидения, информационная программа о жизни нашего региона на телеканале «Россия 24» будет выходить каждый день в 19.30.