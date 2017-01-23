АТИ Тулы через старших по домам проконтролирует качество работы УК

Глава администрации города Евгений Авилов поручил Административно-технической инспекции (АТИ) обзванивать старших по домам и узнавать у них качество работы управляющей компании. Работа будет организована через территориальные управления, где есть контакты всех старших по домам.

На сегодняшний день такая работа уже ведется в Ленинском районе, где АТИ обзванивает старост поселений и узнает у них о состоянии дорог.

«Качество работы управляющей компании определят жители, которые им платят», – подчеркнул сити-менеджер.