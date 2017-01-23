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АТИ Тулы через старших по домам проконтролирует качество работы УК

АТИ Тулы через старших по домам проконтролирует качество работы УК

Качество уборки дворов от снега сегодня обсуждалось на оперативном совещании.

Глава администрации города Евгений Авилов поручил Административно-технической инспекции (АТИ) обзванивать старших по домам и узнавать у них качество работы управляющей компании. Работа будет организована через территориальные управления, где есть контакты всех старших по домам.

На сегодняшний день такая работа уже ведется в Ленинском районе, где АТИ обзванивает старост поселений и узнает у них о состоянии дорог.

«Качество работы управляющей компании определят жители, которые им платят», – подчеркнул сити-менеджер.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:58 +2
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