Власти проинспектировали тульские кладбища

Начальник управления по благоустройству Тулы проверила, как на кладбищах убирают снег.

Как сообщает пресс-служба администрации города, 21 января объезд провела начальник управления по благоустройству Татьяна Матвеева.

В рамках объезда были проинспектированы на предмет уборки, расчистки дорог, вывоза снега и мусора городские кладбища № 1, 2, 3, 4.

Также велись работы на территории кладбища Горняк, здесь был вывезен мусор и расчищена территория от снега. В работах задействована техника - МТЗ, КамАЗ.