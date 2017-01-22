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Минтруд поддержал идею ограничить дорогие покупки за наличные

Минтруд поддержал идею ограничить дорогие покупки за наличные

Глава ведомства напомнил, что в Европе давно введен безналичный расчет за крупные покупки.

Министр финансов Антон Силуанов привел в пример Индию, где, по его словам, пошла масштабная атака на расчеты наличными деньгами: «Это очень правильно, поскольку это элемент обеления экономики. За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов и сделать нашу экономику более прозрачной».

И вот сегодня, 22 января, на эту тему высказался представитель Минтруда.

Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что считает правильным ограничить использование наличных денег в России в процессе совершения крупных покупок. Об этом пишет РГ.

«Решение очень правильное, — заявил министр. Топилин напомнил, что в Европе крупные приобретения давно не совершают за наличные. Более того, когда человек хочет разменять крупную купюру, скажем, в 500 евро, у него это вряд ли получится.

Эту инициативу Минфин обсуждает уже несколько лет. Первоначально ведомство предлагало ограничить покупки наличными, начиная с суммы в 600 тысяч рублей, а затем спустить ее до 300 тысяч. Изменения должны были вступить в силу в 2014 году. Но случились западные санкции и внешнее ограничение платежей по ряду российских банков. В итоге было принято решение о том, что сначала нужно создать возможность безналичных платежей в рамках России без вариантов их ограничения извне, а потом вводить регулирование.

Сейчас в России есть Национальная система платежных карт, которая как раз и создавалась для обеспечения бесперебойности, эффективности и доступности оказания услуг по переводу денежных средств внутри страны. Так что у Минфина действительно есть формальный повод возобновить дискуссию об ограничении расчетов наличными.

сегодня, в 20:19 −9
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