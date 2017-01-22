Команда «Сборная Тульской области» вышла в Премьер-лигу КВН

Фото "Сборной Тульской области".

Об этом ребята рассказали в своем официальном паблике в соцсети ВКонтакте.

На днях тульские команды КВН выступили на 28-м международном фестивале КиВиН-2017 в Сочи. От Тулы участвовали три команды: «Завод не имени Ленина», «Точно в цель» и «Сборная Тульской области». По итогам фестиваля лучшие команды попали в главные телевизионные лиги КВН: Премьер-лигу и Высшую лигу.

По итогам фестиваля в Премьер-лигу КВН попали 24 российские команды, среди которых и «Сборная Тульской области». Об этом ребята написали на своей страничке ВКонтакте:

«Мы в Премьер-лиге!

На протяжении всего фестиваля мы намеренно не делали никаких объявлений и не рассказывали о новостях команды, так как после прошлогоднего фестиваля боялись сглазить самих себя. Была проделана огромная работа, наш коллектив был полностью сосредоточен на Фестивале — было тяжело, но результат есть!

Надеемся, что вы с пониманием отнесетесь к нашему молчанию в соц сетях — мы ни про кого не забыли, мы постоянно чувствовали вашу поддержку.

Спасибо всем сопереживающим, спасибо за вашу веру в нас! Особые слова благодарности хочется сказать Губернатору Тульской области Алексею Геннадьевичу Дюмину! Это наша общая победа!