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Команда «Сборная Тульской области» вышла в Премьер-лигу КВН
Фото "Сборной Тульской области".

Команда «Сборная Тульской области» вышла в Премьер-лигу КВН

Об этом ребята рассказали в своем официальном паблике в соцсети ВКонтакте.

На днях тульские команды КВН выступили на 28-м международном фестивале КиВиН-2017 в Сочи. От Тулы участвовали три команды: «Завод не имени Ленина», «Точно в цель» и «Сборная Тульской области». По итогам фестиваля лучшие команды попали в главные телевизионные лиги КВН: Премьер-лигу и Высшую лигу.

По итогам фестиваля в Премьер-лигу КВН попали 24 российские команды, среди которых и «Сборная Тульской области». Об этом ребята написали на своей страничке ВКонтакте:

«Мы в Премьер-лиге!

На протяжении всего фестиваля мы намеренно не делали никаких объявлений и не рассказывали о новостях команды, так как после прошлогоднего фестиваля боялись сглазить самих себя. Была проделана огромная работа, наш коллектив был полностью сосредоточен на Фестивале — было тяжело, но результат есть!

Надеемся, что вы с пониманием отнесетесь к нашему молчанию в соц сетях — мы ни про кого не забыли, мы постоянно чувствовали вашу поддержку.

Спасибо всем сопереживающим, спасибо за вашу веру в нас! Особые слова благодарности хочется сказать Губернатору Тульской области Алексею Геннадьевичу Дюмину! Это наша общая победа!

«Тула, мы сделали это для тебя!»

 

 

 

сегодня, в 21:05 +3
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