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22 января в Туле до -10º, морось и мокрый снег

22 января в Туле до -10º, морось и мокрый снег

Синоптики обещают еще сильный ветер. И вообще погода будет малоприятная.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 января в Тульской области облачно.

Небольшие осадки (мокрый снег, морось). По данным сайта Метеоинфо, выпадет до 3 мм осадков. Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. 

Температура воздуха днем -6…-10ºС.

Местами слабый гололёд. На дорогах гололедица Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст. 

 

сегодня, в 10:13 0
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