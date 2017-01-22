22 января в Туле до -10º, морось и мокрый снег
Синоптики обещают еще сильный ветер. И вообще погода будет малоприятная.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 января в Тульской области облачно.
Небольшие осадки (мокрый снег, морось). По данным сайта Метеоинфо, выпадет до 3 мм осадков. Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
Температура воздуха днем -6…-10ºС.
Местами слабый гололёд. На дорогах гололедица Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
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