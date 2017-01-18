Роспотребнадзор разрешил купаться в крещенских прорубях Тульской области
Всего был исследован 31 объект.
Управление Роспотребнадзора по Тульской области в преддверии праздника Крещения обследовало купели в регионе — из 31 объекта были взяты пробы воды:
- в Новомосковском районе д. Осаново,
- в Кимовском районе с. Себино,
- в Веневском районе д. Свиридово,
- в Богородицком районе с. Папоротка,
- в Узловой, 50 лет Октября,
- в Щекинском районе с. Нарышкино,
- в Суворовском районе с. Березово,
- в Белевском районе д. Жабынь,
- в Дубенском районе с. Новое Павшино,
- в Одоевском районе д. Зиброво,
- в Куркинском районе с. Грибоедово,
- в Ефремовском районе с. Туртень,
- в Воловском районе с. Никитское,
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в Туле в пяти районах города, в том числе в среднем пруду ЦПКиО им.
П. П. Белоусова ГУТО «Тульские парки» и др.
По результатам исследований пробы воды соответствуют гигиеническим требованиям.
Напомним, что с подробной картой, где окунуться на Крещение, можно ознакомиться здесь.
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