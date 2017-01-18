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Роспотребнадзор разрешил купаться в крещенских прорубях Тульской области

Роспотребнадзор разрешил купаться в крещенских прорубях Тульской области

Всего был исследован 31 объект.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области в преддверии праздника Крещения обследовало купели в регионе — из 31 объекта были взяты пробы воды:

  • в Новомосковском районе д. Осаново,
  • в Кимовском районе с. Себино,
  • в Веневском районе д. Свиридово,
  • в Богородицком районе с. Папоротка,
  • в Узловой, 50 лет Октября,
  • в Щекинском районе с. Нарышкино,
  • в Суворовском районе с. Березово,
  • в Белевском районе д. Жабынь,
  • в Дубенском районе с. Новое Павшино,
  • в Одоевском районе д. Зиброво,
  • в Куркинском районе с. Грибоедово,
  • в Ефремовском районе с. Туртень,
  • в Воловском районе с. Никитское,
  • в Туле в пяти районах города, в том числе в среднем пруду ЦПКиО им. П. П. Белоусова ГУ ТО «Тульские парки» и др.

По результатам исследований пробы воды соответствуют гигиеническим требованиям.

Напомним, что с подробной картой, где окунуться на Крещение, можно ознакомиться здесь.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:43 0
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