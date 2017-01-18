Роспотребнадзор разрешил купаться в крещенских прорубях Тульской области

Всего был исследован 31 объект.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области в преддверии праздника Крещения обследовало купели в регионе — из 31 объекта были взяты пробы воды:

в Новомосковском районе д. Осаново,

в Кимовском районе с. Себино,

в Веневском районе д. Свиридово,

в Богородицком районе с. Папоротка,

в Узловой, 50 лет Октября,

в Щекинском районе с. Нарышкино,

в Суворовском районе с. Березово,

в Белевском районе д. Жабынь,

в Дубенском районе с. Новое Павшино,

в Одоевском районе д. Зиброво,

в Куркинском районе с. Грибоедово,

в Ефремовском районе с. Туртень,

в Воловском районе с. Никитское,

в Туле в пяти районах города, в том числе в среднем пруду ЦПКиО им. П. П. Белоусова ГУ ТО «Тульские парки» и др.

По результатам исследований пробы воды соответствуют гигиеническим требованиям.

Напомним, что с подробной картой, где окунуться на Крещение, можно ознакомиться здесь.