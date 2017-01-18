В квартире тулячки двое суток с потолка лилась вода

В редакцию Myslo обратилась жительница многоквартирного дома по улице Кутузова Евгения М. В письме она сообщила, что живет в квартире на пятом этаже. С 16 января, почти двое суток, с потолка в ее кухне текла вода. Всему виной крыша, которая была некачественно отремонтирована осенью 2016 года силами управляющей компании. В результате пролита оказалась и квартира соседей на четвертом этаже.

Женщина пояснила, что дом находится в управлении ООО «РЭМС». Приходивший составлять акт инженер предложил дождаться лета и тогда провести повторный ремонт.

– 16 января, придя с работы, мы обнаружили, что у нас течет вся наружная стена в зале. Пришла соседка с 4-го этажа и сказала, что мы ее залили. Всю ночь собирали воду, так как дома просто "лил дождь"! –

рассказала Евгения.

Женщина отмечает, что крыша от снега не убирается, а сосульки доросли уже до 4-го этажа.

– На следующий день в восемь утра потекло уже на кухне! В 10.30 пришел техник, посочувствовал нам, позвонил кому-то, вызвал сотрудников сбить сосульки. В 16.00 сбили сосульки, расчистили кровлю. Мы позвонили в ЖЭУ №2, спросили, когда будет кровельщик, потому что при следующей оттепели мы просто утонем. Нас выслушали и сказали: звоните в производственный отдел УК «РЭМС». Мы позвонили в производственный отдел, там нам сказали: «Мы вас услышали». И все это время не прекращаясь вода лила со стен. Позвонили в приемную УК «РЭМС», там нас тоже выслушали, сказали: «Мы вам перезвоним» (никто не перезвонил)! Вода к вечеру стала капать меньше.

18 января мы опять позвонили в ЖЭУ №2 с просьбой провести ремонт кровли над нашей квартирой, так как работы, выполненные осенью 2016 г., не принесли никакого результата. На что мне ответили: «Поднимите ковролин и просушите, летом придем посмотрим, что там у вас течет!» — сказала Евгения.

У нас семья из четырех человек, двое несовершеннолетних детей, они что, должны жить в сырости и лужах?! Это может нанести вред их здоровью! За коммунальные услуги мы платим вовремя, так почему нельзя так же отреагировать на небольшую просьбу о ремонте кровли над нашей квартирой, тем более что он был выполнен некачественно?! А кто компенсирует нам ремонт (обои, ковролин, ремонту в квартире – год)?

Редакция Myslo обратилась в управляющую компанию «РЭМС» за разъяснениями.

– Снег на крыше мы почистили. Сегодня выходил кровельщик, чтобы оценить объем работ, которые необходимо провести. С наступлением благоприятных погодных условий мы проведем ремонт, — сообщил генеральный директор ООО «РЭМС» Сергей Тимохин.

Напомним, управляющая компания «РЭМС» не вошла ни в сентябрьский, ни в декабрьский рейтинг управляющих компаний Тульской области. Причина – следственные действия и арест имущества управляющей компании.