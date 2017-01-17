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Алексей Дюмин: В Тульской области комфортные условия для инвесторов

Алексей Дюмин: В Тульской области комфортные условия для инвесторов

Губернатор рассказал, на что наш регион делает ставку в экономическом развитии.

Тульская область — один из первых регионов в стране, где был внедрен региональный инвестиционный стандарт, что существенно облегчило приход новых инвесторов.

Губернатор Алексей Дюмин в интервью «ТАСС» рассказал, на что Тульская область делает ставку в экономическом развитии региона.

По словам Дюмина, по итогам 2015 года объем инвестиций в наш регион составил 105,6 млрд рублей. Ожидается, что показатели 2016 года будут не меньше.

- Причина притока инвестиций — комфортные условия для инвесторов. В 2016 году Тульская область заняла четвертое место в России по инвестиционному климату. И мы продолжаем системно заниматься этой работой. Всегда есть что улучшать: дальше сокращать сроки выдачи разрешений на строительство, быстрее подключать к электричеству и так далее.

Губернатор рассказал, что сейчас в Тульской области установлены льготные налоговые ставки вплоть до обнуления налога на имущество организаций, инвестировавших в экономику региона более 50 млн рублей.

- За счет регионального бюджета мы можем создавать необходимую инвестору инфраструктуру: дороги, электро- и газоснабжение. Можем компенсировать ее стоимость.

Кроме того, скоро будет сформирована нормативная база по заключению специальных инвестиционных контрактов.

Это позволит предлагать для каждого проекта индивидуальный пакет льгот и преференций.

Отдельно Дюмин выделил создание особой экономической зоны «Узловая». По его словам, поданы заявки на формирование территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах Тульской области. В данной ОЭЗ уже зарегистрированы четыре инвестора.

Губернатор рассказал, что наибольший вклад в достижение высоких темпов роста промышленного производства в Тульской области вносят машиностроение, включая оборонно-промышленный комплекс, химическое и целлюлозно-бумажное производство, легкая промышленность.

- Если говорить о перспективах на будущее, то в 2017 году мы рассчитываем на опережающий рост во всех базовых отраслях промышленности, в том числе в металлургии, за счет реализации крупномасштабных проектов.

Отметим, что основными торговыми партнерами нашего региона в 2016 году стали Алжир, Ирак, Индия, Германия, Китай.

- Кроме того, мы развиваем отношения с Китаем в сфере инвестиционного сотрудничества. В частности, заключили с компанией Great Wall соглашение о сотрудничестве в рамках строительства автозавода на территории индустриального парка «Узловая». Это большой, непростой, но перспективный проект, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Губернатор рассказал об отношениях нашего региона с Белоруссией.

- Сейчас наши отношения достигли того уровня, когда в приоритете не просто обмен товарами, а развитие наукоемкого производства, инновационных технологий в строительстве, промышленности, сфере обслуживания.

В ноябре прошлого года состоялась встреча представителей деловых кругов Беларуси и Тульской области. Планируем активизацию отношений в агропромышленной и строительной сферах, производственной кооперации, легкой промышленности.

Алексей Дюмин отметил, что Тульская область стремится к тому, чтобы стать кузницей кадров для российской промышленности.

Высшая техническая школа корпорации «Ростех» станет первой в стране специальной технической образовательной платформой по сложным рабочим специальностям.

Центр будет предоставлять российским предприятиям и организациям услуги по технической подготовке персонала. По словам Дюмина, в конечном счете такие инициативы направлены на повышение престижа рабочих профессий и формирование стандартов обучения, отвечающих требованиям инновационной, современной экономики.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:48 0
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