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В Донском нерадивая мать задолжала алиментов на сумму более 627 тысяч рублей

В Донском нерадивая мать задолжала алиментов на сумму более 627 тысяч рублей

Женщина деньги на содержание малыша не выплачивала, о ребенке не заботилась и не интересовалась его жизнью.

Всего в 2016 году судебными приставами УФССП России по Тульской области в отношении неплательщиков алиментов составлено 857 протоколов по ст. 5.35.1 КОАП РФ. По результатам рассмотрения судом назначено наказание в виде административного ареста, обязательных работ и административного штрафа. Однако не всех нерадивых родителей привлечение к административной ответственности побуждает к уплате алиментов.

Так, в отделе судебных приставов в Донском на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с Я. алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Женщина деньги на содержание малыша не выплачивала, о ребенке не заботилась и не интересовалась его жизнью. Сумма долга составила более 627 тысяч рублей.

В результате судебным приставом-исполнителем в отношении неплательщицы составлен протокол по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ и направлен в суд. Приговором мирового судьи Я. признана виновной с назначением наказания в виде 10 суток административного ареста.

Однако после отбытия наказания нерадивая мать так и не оплатила задолженность по алиментам. Теперь в отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Следует отметить, что максимальная санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. Об этом сообщает пресс-служба УФСПП по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:17 0
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