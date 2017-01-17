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По факту ДТП на трассе «Тула-Новомосковск», где погибли новорождённый и мужчина, возбуждено уголовное дело
Фото с места ДТП.

По факту ДТП на трассе «Тула-Новомосковск», где погибли новорождённый и мужчина, возбуждено уголовное дело

Ход расследования находится на контроле в Киреевской межрайонной прокуратуре.

17 января Киреевской межрайонной прокуратурой согласовано возбуждение следственным отделом уголовного дела по факту смертельного ДТП, которое произошло 15 января, по признакам преступления предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что 15 января примерно в 18.30 водитель «Рено», двигаясь по трассе «Тула-Новомосковск», допустил столкновение с грузовым «Исудзу», который двигался во встречном направлении.

В аварии погиб 46-летний пассажир «Рено», который в момент ДТП находился на переднем пассажирском сиденье, и мальчик, рожденный 10 января 2017 года. 

Малыш в момент ДТП находился на заднем пассажирском сиденье на руках у матери. Детское удерживающее устройство находилось в багажнике автомобиля. В результате удара ребенок вылетел из машины на проезжую часть и погиб.

22-летняя мать ребенка была госпитализирована в районную больницу с двумя другими пострадавшими: водителем «Рено» и 42-летней пассажиркой данного автомобиля. Все пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности.

В настоящее время в рамках уголовного дела назначены судебные медицинские экспертизы, судебные автотехнические экспертизы, а также проводится комплекс следственных действий направленных на закрепление доказательственной базы и установление лица причастного к совершению указанного преступления.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в Киреевской межрайонной прокуратуре. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 21:02 −1
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