Трассы в Тульской области не чистят от снега

Снег и наледь на дорогах могут стать спровоцировать ДТП

Как сообщают Myslo читатели, снегопад, начавшийся еще утром, засыпал автомобильные дороги. Коммунальная техника не справляется с уборкой проезжей части.

В частности, автодорога Тула-Новомосковск почти на всем протяжении находится в ненадлежащем состоянии. Читатель отмечает, что на протяжении всего пути ему не встретилось ни одной единицы спецтехники, убирающий снег или посыпающий дорогу песком.

В связи с этим Myslo напоминает водителям о необходимости держать дистанцию и соблюдать скоростной режим, чтобы не допустить аварийной ситуации.