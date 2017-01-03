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Трассы в Тульской области не чистят от снега

Трассы в Тульской области не чистят от снега

Снег и наледь на дорогах могут стать спровоцировать ДТП

Как сообщают Myslo читатели, снегопад, начавшийся еще утром, засыпал автомобильные дороги. Коммунальная техника не справляется с уборкой проезжей части.

В частности, автодорога Тула-Новомосковск почти на всем протяжении находится в ненадлежащем состоянии. Читатель отмечает, что на протяжении всего пути ему не встретилось ни одной единицы спецтехники, убирающий снег или посыпающий дорогу песком.

В связи с этим Myslo напоминает водителям о необходимости держать дистанцию и соблюдать скоростной режим, чтобы не допустить аварийной ситуации.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:57 0
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