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Сотрудники МЧС проводят рейды на тульских водоёмах

Сотрудники МЧС проводят рейды на тульских водоёмах

В рамках мероприятий представители ведомства проводят беседы с рыбаками о безопасном поведении на льду.

Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России совместно с ВОСВОД проводят рейды и патрулирования на водоемах области. Особенно актуально проведение данных профилактических мероприятий в выходные и праздничные дни.

В новогодние праздники все инспекторы ГИМС вышли в рейды, чтобы провести профилактические беседы на тему: «Меры безопасности и правила поведения на льду».

31 декабря инспекторами отдела ГИМС Главного управления МЧС России по Тульской области было совершено патрулирование на реке Ока в Алексине. Водоем покрыт льдом на данный момент полностью, лед имеет толщину — 12 — 15 сантиметров. На водоем, куда прибыли представители рейда, уже находилось пять рыбаков. С мужчинами провели беседы о безопасном поведении на льду, и рассказали, как следует себя вести при попадании под лёд.

МЧС напоминает:

  • Запрещается выходить на лёд в темное время суток, а также при плохой видимости (туман, снегопад, дождь);
  • Внимательно относитесь к предупреждающим табличкам «Выход на лёд запрещен!» Эти знаки — не пустые слова. От них могут зависеть Ваши жизни и жизни Ваших близких!
  • Не оставляйте без присмотра вблизи водоёмов детей, не разрешайте им выходить на лёд на лыжах и санках: они могут попасть в промоину или лунки, оставшиеся после рыбной ловли;
  • Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка — прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лед, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, является наиболее ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания.

Безопасного Вам зимнего отдыха!

Автор: Ирина Суркова, вчера, в 23:00 +1
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