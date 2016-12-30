Владимир Путин наградил туляков

За большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден:

Токовищев Валерий Иванович — старший мастер цеха открытого акционерного общества «Тульский оружейный завод»

За большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено:

Шишмареву Михаилу Николаевичу — врачу государственного учреждения здравоохранения «Тульская областная стоматологическая поликлиника»

За большой вклад в развитие науки, образования и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено:

Клыкову Сергею Николаевичу — учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ефремовский физико-математический лицей» Тульской области

Первый заместитель Губернатора Тульской области — председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов поздравил всех с наградой и пожелал здоровья, счастья, успехов и удачи.