Владимир Путин наградил туляков
Президент РФ Владимир Путин подписал Указ № 711 от 26.12.2016 «О награждении государственными наградами».
За большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден:
- Токовищев Валерий Иванович — старший мастер цеха открытого акционерного общества «Тульский оружейный завод»
За большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено:
- Шишмареву Михаилу Николаевичу — врачу государственного учреждения здравоохранения «Тульская областная стоматологическая поликлиника»
За большой вклад в развитие науки, образования и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено:
- Клыкову Сергею Николаевичу — учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ефремовский физико-математический лицей» Тульской области
Первый заместитель Губернатора Тульской области — председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов поздравил всех с наградой и пожелал здоровья, счастья, успехов и удачи.