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Владимир Путин наградил туляков

Владимир Путин наградил туляков

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ № 711 от 26.12.2016 «О награждении государственными наградами».

За большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден:

  • Токовищев Валерий Иванович — старший мастер цеха открытого акционерного общества «Тульский оружейный завод»

За большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено:

  • Шишмареву Михаилу Николаевичу — врачу государственного учреждения здравоохранения «Тульская областная стоматологическая поликлиника»

За большой вклад в развитие науки, образования и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено:

  • Клыкову Сергею Николаевичу — учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ефремовский физико-математический лицей» Тульской области

Первый заместитель Губернатора Тульской области — председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов поздравил всех с наградой и пожелал здоровья, счастья, успехов и удачи.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 19:44 +3
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