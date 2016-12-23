Декабрьские морозы помешали подрядчику закончить благоустройство двора в Туле

В редакцию Myslo обратились жители дома № 1/6 по улице Обручева. По их словам, подрядчик не выполнил полностью условия контракта.

Жители дома №1/6 по улице Обручева в Туле опасаются, что подрядчик по весне забудет про обещания и не станет завершать начатое осенью благоустройство двора.

Компания ООО «СКИП», проводившая ремонт двора, отказала жителям в выдаче гарантийного письма. С просьбой выяснить, насколько верны их опасения, они обратились в редакцию портала Myslo.

Двор многоквартирного дома по улице Обручева ремонтировался по городской программе комплексного благоустройства дворов. За год до начала ремонта было проведено комиссионное обследование дворовой территории с целью определения перечня предстоящих работ. В составленном по итогу акте значилась, наряду с другими видами работ, установка декоративного ограждения дворовой территории и спортоборудования воркаут.

В смете же, с которой подрядчик пришел выполнять работы, как рассказывает и старшая по дому Ольга Васильевна, и начальник отдела по благоустройству Центрального территориального округа Татьяна Кожухова, ограждение детской площадки не значилось.

Бывшая старшая по дому, 65-летняя Лидия Фадеева (именно при ее участии проходило год назад комиссионное обследование двора), рассказала, что подрядчик начал работы только в августе после звонка на «горячую линию» губернатора.

– В августе я позвонила в администрацию Центрального района, мне пообещали, что все будет выполнено в срок. Но никто так и не приехал. 20 августа я позвонила на «горячую линию» губернатора и тогда засуетились. Приехали, все разворотили, три дня поработали и исчезли, – рассказывает Лидия Фадеева. – После того, как пожаловались на сайт правительства Тульской области, опять вернулись.

Заканчивался контракт с ООО «СКИП» на выполнение работ в рамках муниципальной программы 31 октября. 3 ноября начальник управления по благоустройству Тулы Владислав Галкин отчитался, что работы по контракту выполнены, а все, что не выполнено – это относится к допработам, которые продолжаются. Закончиться они должны были 21 ноября. Однако и в декабре полный перечень закрыт не был.

– Привезли качели «Дельфин», они были бракованные. Заменили, привезли другие и бросили посередине двора, а нам их девать некуда. Нет сейчас качелей – украли. Турник не поставили, брусьев нет, декоративного ограждения также нет. 3 декабря делали поручни для ступенек. Мороз был минус 12. В промерзлую землю врывали. Значит, по весне поплывут, – рассказывает Лидия Фадеева.

По документам контакт считается закрытым. Акты выполненных работ подписаны (в декабре). Его завизировала старшая по дому Ольга Васильевна и член совета дома Галина Михайловна.

– У нас есть гарантийное письмо от ООО «СКИБ», сообщающее, что оставшиеся работы будут выполнены весной с началом строительного периода, – рассказала начальник отдела по благоустройству Центрального территориального округа Татьяна Кожухова.

По ее словам, подрядчик уложился в отведенные сроки с выполнением запланированных работ, остальные же были включены по просьбе жителей и именно их выполнение подрядчик и отложил до весны.

Татьяна Кожухова подчеркнула, что выполненные работы подрядчик дает дает гарантию 3 года.